Comienza el concurso de carnaval

El concurso de agrupaciones carnavalescas de La Línea arrancó anoche en el Palacio de Congresos. Anoche actuaron la chirigota Duros de Pelar (San Roque), la comparsa Los chivatos (Algeciras), la chirigota Los cachafantasmas (Algeciras), la comparsa La afición (Algeciras), la chirigota Los morrallas (La Línea), la comparsa La Volaera (Tarifa) y la chirigota Este año tengo mono de Carnaval (La Línea). Esta noche a las 21:00 será la segunda semifinal, que la abrirá la comparsa Los pamplinas (La Línea). Le seguirán la chirigota Los que recortan y no se cortan (Los Barrios), la comparsa Los incondicionales (Algeciras) -descanso-, la chirigota Si me toca me vuelve loca (Algeciras), la comparsa La codiciada (Algeciras) y la chirigota ¡Qué vienen los niños! (La Línea). Esta noche actuará como invitada la chirigota del Sheriff, que este año se llama Los Kunfundíos.