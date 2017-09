Comes asume el servicio temporal de autobús urbano con tres rutas

Transportes Generales Comes comenzó ayer a prestar el servicio temporal de autobús urbano en la ciudad de La Línea con tres rutas, dos vehículos y otros tantos conductores para atender a los viajeros durante 16 horas al día de lunes a sábado.

El servicio fue adjudicado por trámite de urgencia tras la marcha de la anterior concesionaria (Los Amarillos) y abarcará hasta principios de diciembre. El Ayuntamiento de La Línea espera para entonces haber completado el proceso administrativo para conceder el servicio para los próximos diez años con un nuevo plantel de rutas y vehículos.

Vemos interés en los usuarios. Queremos que recuperen la confianza perdida"

Mientras tanto, Comes va a explotar tres líneas diferentes que cubren las principales áreas geográficas del término municipal. Las nuevas rutas suponen ligeras modificaciones en las paradas sobre las que ofrecía Los Amarillos, si bien el principal cambio radica en la frecuencia de paso. Las expediciones han sido diseñadas para ser cubiertas con un único vehículo mientras que el segundo coche -contemplado en el contrato- hará las veces de autobús de reserva.

Todas las líneas parten desde la Plaza de la Constitución. La primera, denominada Atunara, conecta la plaza con las barriadas de La Atunara y Gravina con salidas a cada hora en punto desde las 8:00 a las 22:00.

La línea 2, El Junquillo, une la Plaza de la Constitución con el centro comercial Gran Sur (Carrefour) a través de El Junquillo. Las salidas desde la primera parada son en este caso a las y media en el horario comprendido entre las 8:30 y 21:30 con la excepción de las 15:30 y las 20:30.

La línea 3, El Zabal, llega hasta la Avenida del Burgo. Esta línea tiene una menor frecuencia de paso y aprovecha parte del recorrido de la línea 1 para realizar en total seis salidas cada día.

Los técnicos municipales y el concejal de Movilidad Urbana, Mario Fernández, comprobaron ayer que esta modalidad de tres rutas con un único autobús es factible sin que se encadenen retrasos a lo largo de la jornada. El vehículo dispone de 64 plazas, 34 de ellas con asiento, y ha sido retapizado recientemente. El viaje cuesta 0,90 euros.

"Vemos interés en los usuarios por utilizar el servicio de transporte público, pero no teníamos una empresa competente. Queremos que recuperen la confianza perdida con un servicio que cumpla las rutas, las frecuencias de paso y ofrezca un vehículo cómodo", comentó Fernández. El autobús está adaptado para personas con movilidad reducida y posee sistema de climatización.

La llegada de Comes a la ciudad se produce en vísperas de la Semana de la Movilidad Sostenible. El 22 de septiembre, el día sin coches, los viajes serán gratis para incentivar este transporte y promocionar el servicio.

Además, las primeras semanas de Comes en La Línea permitirán recopilar datos sobre el uso de autobús que Los Amarillos no aportó a la entidad local y que serán útiles ante el nuevo concurso de adjudicación a largo plazo. "Este periodo de servicio temporal puede animar a Comes a presentarse al futuro concurso", concluyó el concejal.