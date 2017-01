Cerco al cáncer de próstata

El urólogo Eloy Vivas trabaja en la implantación en la comarca de un método más eficaz para diagnosticar el cáncer de próstata. En la actualidad, según explica el doctor, los tumores en esta glándula no se diagnostican de la forma más fiable posible, ya que la biopsia se realiza "a ciegas". La herramienta en la que trabaja el médico algecireño se denomina biopsia prostática por fusión y permite localizar los nódulos sospechosos para tomar una muestra de ellos, con lo que la rentabilidad diagnóstica pasa de un 30 o 35% a un 75%.

Actualmente las dos vías de diagnóstico del tumor de próstata son el tacto rectal y la medición del índice de PSA (una sustancia proteica sintetizada por células de la próstata). La resonancia aporta dos cosas: localizar la lesión sospechosa y seleccionar nódulos con un comportamiento biológico agresivo, con lo cual se disminuye la probabilidad de encontrar tumores de bajo riesgo que tienen una capacidad metastásica baja.

Ese diagnóstico más fiable también permite que el paciente pueda acceder a un tratamiento focalizado en el área patológica, ya que el método tradicional consiste en la extirpación de la glándula en su totalidad. Esto permite a los pacientes una reducción de la morbilidad, ya que disminuye la probabilidad de disfunción eréctil o incontinencia que suele provocar la extirpación de la próstata.

"El tumor más prevalente en hombres es el cáncer de próstata. Es el tercero en mortalidad después de pulmón y colon, pero no se diagnostica actualmente de la forma más fiable posible. No es como en otros órganos en los que se localiza la lesión antes de la punción", indica el doctor Eloy Vivas.

"Lo novedoso de este sistema que estamos desarrollando ahora es que podemos tomar la muestra de donde queremos. Hasta ahora no existía la prueba de imagen que se está comenzando a aplicar. Esa prueba es la resonancia magnética nuclear de próstata y es relativamente nuevo. En 2011 aún era una técnica poco utilizada y desde ese año se ha producido una revolución enorme. Ya tenemos esa imagen que mapea la próstata y que nos permite localizar las zonas en las que estén los nódulos sospechosos de tumores. Hasta hace poco eso era ciencia ficción", explica el urólogo.

Otro problema del actual método es que se diagnostican tumores de poca agresividad que no tendrán efectos mortales en el paciente, que además pueden sufrir incontinencia y disfunción eréctil "por un tumor que no va a provocar la muerte". Por tanto, el tratamiento que propone el doctor Vivas también permite reducir el "sobrediagnóstico y sobretratamiento" que existe en las personas que presentan indicios de tener cáncer de próstata.

Eloy Vivas, que pasa consulta en la Clínica Universal de La Línea, es médico delegado de Focalyx, una de las marcas que tienen registrado el sistema de biopsia prostática por fusión, en la que entran la resonancia y la ecografía para localizar los nódulos sospechosos. La prueba dura 10 o 15 minutos y el paciente se va a casa. Además, la mayoría de los cánceres detectados tienen un comportamiento agresivo. El método también posibilita las terapias focales, como la crioterapia.

La crioterapia consiste en congelar y descongelar durante tres ciclos estos tumores para matarlos. No se quita la próstata, sino que se mata la célula. Focalyx ha hecho 230 procedimientos de biopsia y ha tratado a 51 pacientes con terapia focal en dos años y medio. Los resultados a 12 meses, según el urólogo Eloy Vivas, son muy buenos. De los 51 pacientes sólo dos han recaído de su enfermedad y se les ha vuelto a tratar.

Este tipo de terapias, no obstante, van dirigidas a un perfil determinado de paciente. "Se hace una selección de pacientes según la cantidad de tumor y la edad del enfermo. Aún no hay una experiencia a largo plazo con este tipo de tratamientos, por lo que lo ideal son pacientes que tengan no demasiadas lesiones tumorales y que tengan una edad por encima de los 69 años. Los resultados son absolutamente prometedores y en EEUU se lleva haciendo años".

Para formarse en esta técnica el doctor Eloy Vivas se preparó bajo la tutela del doctor Ignacio Martínez Salamanca, del hospital Puerta de Hierro de Madrid. La consulta se realiza en la Clínica Universal y las pruebas, en el hospital Cenyt de Estepona. LYX Centro Médico Quirúrgico de Madrid se encarga de revisar la resonancia y garantiza la fiabilidad del procedimiento.