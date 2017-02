Casos médicos para entretener y enseñar

Se suele decir que los médicos podrían escribir un libro con las vivencias que los pacientes les relatan en sus consultas. Eso es lo que ha hecho el doctor linense Carlos de Sola Earle, que ha publicado 24 relatos médicos en La oficina del estómago, un libro que aúna anécdotas, situaciones diarias y una reflexión, a modo de mensaje directo para los pacientes.

De Sola es especialista en el aparato digestivo y tras más de 25 años de experiencia ha seleccionado 24 relatos para publicar un libro. La oficina del estómago es su primer libro, pero ya tiene pendientes de publicación otros dos. "Escribo desde hace mucho tiempo. Lo hago un poco para poner en orden mis ideas y un editor, en la presentación de un libro de una amiga, me dijo que había leído algunas cosas mías en Facebook y me dijo que publicara algo. Me pidió que le mandara algo y recopilé una serie de relatos que ya tenía y escribí otros. Y así salió el libro. También ha servido para que me lance a escribir otro libro, este más académico, y otro de viajes que presentaré en breve", explica el doctor, que hace un hueco sobre las ocho y media de la tarde para seguir atendiendo pacientes. "Esta es mi pasión, escuchar a la gente y poder resolverle su problema".

Los beneficios van a la investigación contra enfermedades del aparato digestivo

El libro cuenta historias de pacientes reales en su mayoría, aunque hay un apartado para los famosos vómitos de Leo Messi. "Cada relato tiene al final un mensaje. Creo que los médicos tenemos un componente de obligación de educar en cuestiones sanitarias y cada uno de los relatos es una historia real, gira en torno a algún paciente que yo he visto directamente en consulta, aunque hay un caso, el de Leo Messi, que vi por la tele. Cada relato tiene un fondo sobre el que quiero llamar la atención. Son historia reales y los enfermos, al leer el libro, saben quiénes son. Por ejemplo en uno de los relatos escribo que se trata de un paciente muy peculiar o especial, que no es ni paciente ni de Algeciras, o en otro caso explico la historia de Adolfo y Jimena, dos personas que vi un mismo día en la consulta. Cada historia me sirve para explicar un caso concreto de enfermedad y para hablar de otras cosas".

Precisamente el diálogo y la forma de escuchar es el método que el doctor Carlos de Sola usa con sus pacientes. De ahí que hayan salido estos relatos. "Es una forma de trabajar que tengo y creo que ha dado buenos resultados. Mi consulta está llena porque viene gente de todas partes del mundo que ya se han hecho muchos tipos de pruebas y viendo sus historias miro y resuelvo los problemas. Tengo una forma de trabajar que no es extravagante en cuanto a medios o tecnología pero que es efectiva. Creo que es importante que los médicos tengan paciencia y escuchen al paciente. Si dice que le duele algo es que le duele. Muchas veces se desoye al paciente y se les dice que el dolor se debe a los nervios o cosas así".

Cuestionado por la cantidad de casos de intolerancia a sustancias como la lactosa o el gluten que se dan hoy en día, el médico da una explicación. "Ahora se detectan más casos, pero porque hay más. Hay estudios efectivos que señalan que esto se debe a que la alimentación no es la mas adecuada, sobre todo por los alimentos rápidos. No me refiero precisamente a la comida rápida, sino que antes un pollo crecía en un año y ahora lo hace en tres meses. O cuando la fruta se madura de forma artificial ese fruto no está realmente terminado. También pasa con el pan. Hay gente que le echa levadura química y se hace en media hora, no en doce, como antes. De esta forma nos cargamos la flora intestinal. Todo eso afecta y las consultas aumentan".

Esta es una de las circunstancias que ha hecho que cambien los motivos para ir a una consulta para el sistema digestivo. "Siempre hay que poner la medicina ajustada en la época en la que vivimos. Cada uno es distinto según la época que le ha tocado vivir. Un ejemplo muy drástico es la situación de un intolerante a la lactosa hace dos mil años o incluso hace 40 años. Ahora la situación ha cambiado, antes iban al médico para engordar y se le ponía un suplemento alimenticio, ahora este tipo de cosas no se hacen. Siempre ha habido muchos problemas digestivos. Antes había muchas úlceras pero con el láser se radica. También se reducen los cánceres de colon porque se hacen chequeos".

Todos estos aspectos se ponen en relieve en La oficina del estómago. "En el libro trato de poner sentido común sobre este tipo de cuestiones y hago a un homenaje a los pacientes que siempre me han tratado bien. Ellos son los protagonistas". De Sola confiesa que escribir también le ayuda a la hora de desempeñar su trabajo. "Si uno escribe está haciendo trabajar al cerebro y se matizan y aclaras las ideas. Es muy bueno escribir. Si se escribiera antes de tomar decisiones, los resultados serían diferentes".

La oficina del estómago puede comprarse en cualquier librería y ha tenido una gran acogida. Ha sido publicado por Ediciones Algorfa y la recaudación va destinada a la investigación de la enfermedad de Crohn y otras enfermedades del aparato digestivo.