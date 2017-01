CCOO denuncia que aún hay paquetes de Navidad sin repartir en Correos

El sindicato Comisiones Obreras denunció ayer que la escasez de plantilla para el reparto de la correspondencia en la ciudad de La Línea llega hasta el punto de que, un mes después, aún hay paquetería de Navidad pendiente de entrega en la ciudad. Se trata, según explicó a Europa Sur el representante provincial de CCOO en Correos, Rafael Tejada, de una situación que lejos de ser anecdótica evidencia -a juicio de la central- que hacen falta más repartidores.

Tejada explicó que esta semana mantuvo una reunión de trabajo con la plantilla linense para recoger sus demandas de cara al año recién iniciado. Y allí constató que aún hay paquetes de Navidad, con fecha de salida en origen de los meses de noviembre y diciembre de 2016, que no han sido entregados a sus destinatarios. El representante de los trabajadores aseguró que Correos "dosifica" la distribución de estos paquetes desde sus centrales en Barajas (Madrid) y Sevilla a las oficinas con menos plantilla escudándose en cuestiones aduaneras para que la sobrecarga de trabajo no se note en el día a día. "Existe una avalancha de paquetería en Navidad. Y no sólo en esas fechas. El comercio online desde China y otros países ha multiplicado por tres el volumen de la paquetería. También han crecido mucho las notificaciones. Y todo ello en un contexto en el que Correos lleva reduciendo plantilla en La Línea desde 2012", dijo Tejada.

El personal sostiene que el comercio 'online' ha multiplicado por tres la carga de trabajo

Fuentes de Correos consultadas por Europa Sur sostuvieron que el reparto de la correspondencia se rige por los plazos marcados en los diferentes productos (desde los urgentes a los ordinarios) y que, por tanto, no se puede hablar de retrasos en la entrega siempre y cuando se respeten los tiempos máximos de entrega previstos en cada modalidad.

El sindicato, por el contrario, insistió en que en La Línea se incumple sistemáticamente la Ley Postal de 2010 que obliga al operador público mayoritario a repartir un mínimo de cinco días a la semana en todas las unidades de reparto (distritos y barriadas). Para el sindicato, la plantilla ideal de carteros sería de 33 personas frente a las 28 plazas actuales, de las que siete son eventuales y no todos los meses están cubiertas. "Es decir, hay 28 plazas pero sólo 21 son de personal funcionario. El resto se cubren mes a mes con contratos temporales. Hay meses que están los siete pero otros sólo contratan a tres o cuatro. Pedimos que al menos las siete vacantes sean cubiertas al cien por cien con personal fijo. Y que se incremente la plantilla de las unidades de reparto hasta 33 carteros, como la que había en 2012", destacó Tejada.

Con el personal actual, CCOO sostiene que la sectorización perjudica al reparto en las zonas de la periferia como Santa Margarita, El Zabal y parte de La Atunara donde se reparte dos veces en semana. "La obligación de Correos es repartir cinco días en la totalidad de la localidad. Las zonas del extrarradio tienen un déficit estructural de repartidores y en otras zonas apenas se llega a tres repartos semanales. Es insuficiente", estimó Tejada.

CCOO anunció que planteará todas estas cuestiones a la dirección de zona en una reunión prevista para febrero. "Si no se normaliza la situación de la plantilla de La Línea con la consolidación de las siete plazas vacantes y un aumento de trabajadores, iremos a Madrid. La dirección de zona se ha cebado especialmente con la provincia de Cádiz, donde se han reducido en 300 los puestos de trabajo en cinco años", agregó el representante del sindicato.

Sobre la política de personal, Correos insistió en que las plazas eventuales se cubren mes a mes en función de la demanda y la carga de trabajo, así como que el proceso de consolidación laboral de diciembre de 2016 (con beneficiarios en la provincia) está pendiente de resolución. Así mismo, Correos subrayó que durante 2017 habrá un nuevo proceso de consolidación de eventuales, aunque aún sin cifras de plazas previstas.