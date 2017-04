El Ayuntamiento prepara otro plan de asfaltado para una docena de calles

El Ayuntamiento de La Línea trabaja en el expediente para ejecutar a lo largo de este año un nuevo plan de asfaltado que permita mejorar el firme de al menos una docena de calles del casco urbano. Las obras, que se sufragarán con fondos propios, tendrán un presupuesto estimado de unos 250.000 euros y prevén ponerse en marcha a finales de este verano, cuando concluya la redacción y tramitación del expediente de contratación, según avanza a Europa Sur el concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Juan Macías.

Se trata del tercer paquete de obras de mejora de este tipo que se emprenderá en La Línea en el presente mandato municipal. El primer plan se llevó a cabo en la primavera de 2016 y en los últimos días de ese mismo año comenzó el segundo, en este caso financiado con cargo al Plan Invierte de la Diputación Provincial de Cádiz. Estas obras se encuentran al 80%, pendiente las actuaciones en dos de las once calles previstas a expensas de un reajuste del proyecto.

Los técnicos elegirán las vías en función del bacheado, tráfico y estado de las tuberías

El trabajo de los técnicos municipales se centra ahora en decidir qué tramos se van a incluir en este proyecto bajo varias premisas: la cantidad total de superficie que se reasfalte será de unos 30.000 metros cuadrados, deben ser calles con la red de saneamiento y abastecimiento de aguas en buen estado -para evitar roturas por reparaciones- y que soporten un nivel de tráfico denso.

"Con estos criterios tenemos una treintena de calles en La Línea susceptibles de ser reasfaltadas. Los técnicos van a determinar sobre cuáles se podrá actuar ahora conforme al presupuesto estimado y por el mayor grado de urgencia en función del bacheado que presenten", explica Juan Macías. De esta terna saldrán la docena de viales que recibirán la nueva capa de rodadura y el resto se prevén incluir en otra actuación para el año 2018.

El edil señala que además del proyecto de la Diputación, las obras de urbanización del entorno del nuevo hospital van a llevar aparejado el saneado de tramos de la Ronda Norte, Torres Quevedo, avenida de La Colonia (hasta el Linense Tenis Club) y la zona de Gabriel Miró, con una superficie estimada de 20.000 metros, sin encuadrarse en un plan de mejoras propiamente dicho.

El proyecto del Plan Invierte tiene pendiente las actuaciones en la carretera de las Industrias y el tramo de la avenida Príncipe de Asturias entre la calle Gibraltar y la plaza Andrés Rubio. "En este proyecto ha surgido un imprevisto técnico que estamos tratando de resolver. Al iniciarse el saneado de la calzada estaba previsto eliminar una capa de 6 centímetros para luego reasfaltar. Pero la capa inferior está en un estado aún peor que la que se iba a reparar, por lo que es necesario profundizar más en el saneado y, por tanto, más material de asfalto", explica Macías.

Este imprevisto está valorado en unos 100.000 euros, mientras que las obras fueron adjudicadas por 260.000. La subvención concedida por la Diputación de Cádiz al Ayuntamiento para este plan era de hasta 340.000 euros. "Hemos solicitado a la Diputación que se nos aporte la diferencia entre la subvención concedida y el precio final de adjudicación del proyecto, que son 80.000 euros, para cubrir los costes de este imprevisto. En principio, estamos a la espera de la resolución de este proyecto complementario para dar por terminado el segundo plan de asfaltado", destaca el concejal.

Macías calcula que una vez que concluyan las tareas en marcha tanto de la Diputación como en el entorno del hospital, la superficie reformada desde que asumió la concejalía de Obras ascenderá a unos 80.000 metros cuadrados. "Una cantidad importante, teniendo en cuenta que en el mandato anterior se asfaltaron 1.500 metros cuadrados de calzada", puntualiza el concejal. El tercer plan permitirá elevar esta cifra hasta unos 110.000 metros cuadrados con la previsión de otros 30.000 metros más en el horizonte del año 2018.

El primer grupo de calles remozadas fue acometido por la empresa Masfalt, con una inversión de 131.245 euros que permitió mejorar en su totalidad o en parte las calles Ángel, Mateo Inurria, Teatro, Alemania, Ifach y la avenida de Torrenueva.

El segundo, el sufragado por la Diputación, ha permitido acabar con los baches en tramos de nueve vías, entre las que se incluyen las calles Xauen, Santa Filomena, Luna, Giralda, Calderón de la Barca, Isabel la Católica, Avenida de Europa, Los Caireles y el entorno de la urbanización Nueva Línea, donde también se ha reparado el acerado. Quedan pendientes las actuaciones en la carretera de las Industrias y Príncipe de Asturias para elevar el total de calles a once.

Una de las zonas bacheadas más demandadas por los ciudadanos es el Camino de Estepona, ya que se trata de una vía usada para llegar desde el centro hacia la zona de Santa Margarita y Venta Melchor sin tener que llegar a la rotonda de la carretera del Higuerón. "Para este caso concreto y para el camino del Cuervo estamos preparando un refuerzo de la capa del firme porque soportan bastante tráfico. No se puede hacer mucho más porque se trata de caminos rurales, pistas de tierra a las que en su día se les echó una capa de asfalto. Al tratarse de una zona no urbana y no urbanizable no se puede instalar alumbrado o acerado", concluye el edil.