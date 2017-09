Asuntos Sociales gestiona las ayudas para las ZNTS

El teniente de alcalde delegado de Asuntos Sociales, Helenio Lucas Fernández, indicó que su concejalía ha desarrollado varias actuaciones para coordinar con la consejería de Igualdad y Políticas Sociales el acceso a los fondos destinados a las Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS).

El portavoz socialista, Miguel Tornay, instó el pasado martes al Ayuntamiento a que agilice el proceso para acceder a estas ayudas, mientras que Fernández asegura que dichos fondos todavía no están definidos, o no han sido comunicados al Ayuntamiento, y que además no se ha realizado convocatoria pública de ayudas. "El proyecto está estructurado en tres fases y todavía no ha finalizado la primera, que consiste en un diagnóstico e identificación de las ZNTS y la elaboración de la estrategia regional, tareas que se han contratado por la administración autonómica con dos empresas privadas y cuyo seguimiento corresponde a una comisión asesora".

Helenio Fernández también lamentó que en la última convocatoria La Línea sufrió un recorte del 48,42% en la aportación respecto de la cuantía recibida en el año anterior. Pasó de 30.940 euros a 15.959,23. El edil también informó que se ha propuesto ampliar el mapa de las zonas en las que se requieren actuaciones.