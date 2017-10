Asansull ya cuenta con la licencia de apertura del complejo de las piscinas

El alcalde de La Línea, Juan Franco, firmó ayer el decreto por el que se concede la licencia de primera utilización a la piscina cubierta. Con este documento Asansull podrá abrir las instalaciones cuando estime oportuno porque ayer mismo el documento fue entregado en el Registro de Entrada para que se le diera traslado a la entidad. La fecha de apertura que maneja Asansull es a primeros de noviembre. De hecho la asociación ya está realizando entrevistas de trabajo para dotar del personal necesario a las instalaciones.

"La puesta en funcionamiento la puede solicitar Asansull en cualquier momento con una declaración responsable en el momento que lo estime oportuno", indicó El concejal de Impulso y Desarrollo Urbano, Juan Carlos Valenzuela. El Ayuntamiento ha concedido una licencia de primera utilización parcial para las instalaciones cubiertas. Valenzuela explicó que en el plazo de un año la asociación tiene que acometer una serie de reformas de menor calado en las instalaciones de verano. "Cuando estén hechas esas reformas se podrá conceder la licencia de primera utilización a las piscinas al aire libre".

Juan Franco destaca la labor realizada por los ediles Juan Macías y Juan Carlos Valenzuela

Franco, Valenzuela y el edil de Infraestructuras, Juan Macías, comparecieron ayer en rueda de prensa para anunciar la concesión de la licencia. "Lo hacemos para reconocer el gran trabajo que han realizado tanto Juan Carlos Valenzuela como Juan Macías", anunció el alcalde. "Juan Macías ha estado en contacto en todo momento con Asansull, Arcgisa y los técnicos municipales y quiero agradecerle el trabajo que ha realizado. Y si no es por el concejal Juan Carlos Valenzuela este expediente no sale. No voy a entrar en más detalles. Ha habido problemas adicionales a los que son habituales y gracias al trabajo que ha desarrollado su departamento y él en persona se ha conseguido desencallar un expediente que por momentos parecía que no salía", recalcó.

"Esto es parte de nuestra obligación como responsables políticos y faltaría más que no pusiéramos toda la carne en el asador para que temas importantes para La Línea, como la apertura de estas instalaciones, pueda llevarse a cabo. Desde el grupo popular teníamos claro que este era un expediente que tenía que salir sí o sí. Somos socios de gobierno y partidos distintos, pero queremos lo mejor de la ciudad. En cosas puntuales discutimos, pero los dos grupos sabíamos que esto tenía que salir. María Luisa Escribano ha tenido toda la paciencia del mundo porque cuando solucionábamos un problema surgía otro de la nada. Por fin tenemos los informes favorables y lo que queda es la puesta en funcionamiento de las instalaciones. Es un hito que ya está conseguido. No hay derecho que unas instalaciones magníficas estuvieran sin uso", destacó Valenzuela.

Asansull anunció en septiembre que la apertura de la piscina cubierta estaba "muy, muy cerca" después de tres años de muchos problemas, primeros con las obras y después con los trámites burocráticos.

El complejo deportivo cuenta con una piscina cubierta, un spa, dos piletas al aire libre, un gimnasio y varias salas multifuncionales que han sido construidas junto a las antiguas instalaciones. Los usuarios también podrán disfrutar de un espacio de restauración en un complejo que abrirá los siete días de la semana para convertirse en un referente de la práctica deportiva en La Línea.