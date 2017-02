Asansull inaugura su centro de atención integral a mayores María Luisa Escribano

María Luisa Escribano, presidenta de Asansull, recibió ayer un cálido homenaje de buena parte de la familia que forma la entidad, de la vida política y social y de la Junta de Andalucía, cuyo vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, cortó la cinta para inaugurar el centro integral de atención a personas mayores que desde ayer lleva de forma oficial el nombre de María Luis Escribano.

Aunque el centro lleva funcionando desde agosto del año pasado, su puesta en marcha se ha realizado poco a poco debido a la "complejidad", según explicó la propia Escribano, que ha supuesto abrir las puertas de estas instalaciones.

Jiménez Barrios destaca la labor de Asansull y pide un mejor reparto de la Ley de Dependencia

El acto de inauguración estuvo presidida por la propia María Luisa Escribano, Manuel Jiménez barrios, el alcalde de La Línea, Juan Franco, y el diputado socialista Salvador de la Encina, que desde su cargo fue uno de los artífices para que el Gobierno central cediese a la entidad por 50 años el edificio, que antiguamente acogió el instituto Diego Salinas y que se encontraba en ruinas.

El patio central del edificio se encontraba lleno de trabajadores y usuarios de Asansull, miembros de colectivos del tercer sector y de ciudadanos en general que quisieron arropar a la presidenta de la entidad en un día especial. Tras cortar la pertinente cinta de inauguración, la protagonista y los representantes políticos tomaron la palabra.

Escribano reconoció sentirse muy feliz. "No puedo expresar la alegría que siento hoy. Agradezco mucho a la junta directiva de Asansull que haya puesto mi nombre a este centro. No me gustan este tipo de homenajes, pero si tenían que ponerle mi nombre a algo prefiero que haya sido en vida. Han sido diez años de lucha y trabajo pero ha merecido la pena. Quiero aclarar que no es un centro de lujo; es un centro de calidad, calidez y con planificación centrada en las personas, que son las que mandan en este edificio. Creo que es un modelo distinto. Quiero agradecer a Salvador de la Encina, que fue quien estuvo en Madrid conmigo para conseguir este centro".

La presidenta de la asociación hizo hincapié en que Asansull nació con una clara vocación comarcalista y aseguró que la mantendrá de cara al futuro con próximos proyectos, aunque reconoció que la puesta en marcha de esta residencia y del centro deportivo le ha minado la moral. "Pero es complicado que a Asansull se le agoten las ganas de luchar", afirmó.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, con su presencia, puso de manifiesto la importancia que tiene para el Gobierno de la región y para los andaluces contar con un centro así y recordó que el año pasado concedió la Medalla de Andalucía Escribano por su trabajo y larga experiencia en este campo. "Este acto es un colofón de una larga lista de actuaciones en beneficio de la discapacidad y de los mayores", indicó Jiménez Barrios, que comunicó que recientemente María Luisa Escribano fue nombrada por el consejo de gobierno como miembro del consejo social de la Universidad de Cádiz.

El vicepresidente andaluz también reclamó en esta visita una financiación equitativa para la Ley de Dependencia y recordó que el acuerdo inicial de la Ley de Dependencia era que fuera financiado al 50% entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. "Pero Andalucía soporta a pulmón el 80% de la financiación. Si el porcentaje hubiera sido del 50%, Andalucía tendría 110 millones de euros más al año", explicó el vicepresidente.

El alcalde, por su parte, calificó de ser un día muy importante para La Línea, la comarca y Andalucía. "Es un acierto total que la junta directiva de la asociación haya puesto este nombre. Es un lujo este centro y se ha conseguido algo que está al alcance de pocas capitales de provincia, y lo más importante es el reconocimiento a María Luisa por ser una de las personas más importantes de la historia de la ciudad. Me enorgullece muchísimo que tenga este centro su nombre en reconocimiento al intenso trabajo que ha llevado a cabo".

De la Encina, por su parte, celebró que el centro lleve el nombre de María Luis Escribano, de la que destacó su "tenacidad".

El edificio fue sometido a una profunda remodelación con una inversión de tres millones de euros y ofrece unas modernas instalaciones distribuidas en tres plantas. Cuenta con 35 apartamentos destinados a personas mayores con cierta autonomía. Aunque la capacidad es de 66, actualmente hay 27 residentes que tienen a su disposición todo tipo de servicios, desde manutención a fisioterapia, con un modelo asistencial enfocado a que los usuarios se sientan como en casa.