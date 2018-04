El Archivo Histórico Municipal (II)

El Archivo Histórico fue inaugurado el 13 de octubre de 1984, y se ubicó en un edificio ya derribado dentro de los Jardines Municipales. Paco Tornay, primer archivero municipal, nos lo explica en este trabajo publicado en la revista Almoraima en 1996 que la semana pasada abordó los primeros años de la entidad.

El 9 de mayo de 1973, el alcalde de La Línea recibió una carta del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde le comunicaban que, con toda urgencia, le pedían de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas datos referentes al archivo municipal, para incluirlo en el Censo-Guía de Archivos Españoles, especificando que dicha documentación podía ser tanto histórica como administrativa (beneficencia, padrones, quintas, actas, etcétera).

A tal petición, respondió el Ayuntamiento de La Línea textualmente con la escueta nota siguiente: "Actas de la Excma. Corporación Municipal, 169 libros, desde el 20 de julio de 1870 al 24 de abril de 1973.- Por falta de la debida organización del resto de la documentación en este Archivo Municipal, no puede facilitarse los datos concretos que se solicitan".

Como se puede comprobar por la expresada nota, aún en dicha fecha, el Ayuntamiento linense no contaba con un archivo perfectamente organizado en detrimento de la propia administración local y la ciudadanía en general. Fue precisamente en aquellos años cuando una comisión constituida por unos linenses dedicados al periodismo y amantes de la historia de su pueblo, entre los que se encontraban Antonio Cruz de los Santos, José Riquelme Sánchez, y el que esto escribe, visitamos al entonces alcalde, don Juan Blasco Quintana, para exponerle nuestro proyecto de crear un centro donde reunir y conservar toda clase de datos e información sobre la historia de la ciudad, como prensa periódica, libros, catálogos, folletos, programas de teatro, cine, festejos, deportes, carteles taurinos, fotografías, pinturas, grabados y planos...

La propuesta, como era de esperar, fue acogida con gran entusiasmo por la primera autoridad municipal, quien nos ofreció su total colaboración y apoyo, tanto personal como oficial, sugiriéndonos que el lugar ideal para establecer dicho archivo documental costumbrista podría ser en la Casa de la Cultura, que en aquellas fechas se estaba construyendo en la Plaza de Fariñas. Sin embargo, tan importante iniciativa, pese a la buena voluntad y entusiasmo del Ayuntamiento, no llegó a convertirse en realidad. Sus causas nunca las supimos y ahora no vamos a especular con otros motivos de índole económicos o políticos. La única verdad fue que nuestro generoso proyecto no llegó a cuajar, se vino abajo como un castillo en la arena, y con ello el pueblo de La Línea no pudo contar con un centro o dependencia pública donde recopilar y conservar las señas de identidad y su documentación histórica al alcance para su consulta y divulgación cultural de estudiantes, investigadores y del público en general.

Habría que esperar ya varios años, o sea, hasta la constitución de los ayuntamientos democráticos el 3 de abril de 1979, para que éste de La Línea tomara conciencia de la necesidad de constituir un Archivo Histórico Municipal. Por fin, en 1982, se lograba ver hecha realidad aquella ilusión de unos linenses amantes de la historia de su pueblo. Como lo demuestra la transcripción literal del siguiente documento municipal:

"Dada cuenta de propuesta formulada por el Sr. Concejal, Delegado Especial de Museos, Archivos y Bibliotecas, para la creación de un Archivo Histórico Local, sugerido por el escritor, entusiasta de la historia local, don Francisco Tornay de Cózar, y estimando la notoria influencia que ello ha de representar en la vida de nuestro municipio, tanto en sí mismo como en su proyección al exterior, constituyendo fuente inigualable de conocimientos sobre nuestro pasado, consultorio abierto a cuantos se hallan interesados en ello, es unánime acuerdo de esta Excma. Corporación Municipal prestar su aprobación a la referida propuesta, creándose una Comisión de Trabajo integrada, inicialmente por el Sr. Concejal, Delegado Especial de Museos, Archivos y Bibliotecas; Sr. Delegado especial de Cultura y Enseñanza; don Francisco Tornay de Cózar y el destacado historiador de esta ciudad, Oficial Mayor de este Ayuntamiento, don José de la Vega Rodríguez, para que lleven a cabo las gestiones oportunas al establecimiento de dicho Archivo Histórico, sin perjuicio de ser ampliada esta Comisión con otros colaboradores.

Y para que conste y surta los debidos efectos, expido la presente certificación, de orden y visada por el Sr. Alcalde, en La Línea de la Concepción, a cinco de mayo de 1982.

Firmado el Alcalde, D. Juan Carmona de Cózar"

Sin embargo, el Archivo Histórico no sería inaugurado oficialmente hasta el 13 de octubre de 1984, por el Presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, don Alfonso Perales Pizarro y el alcalde de la ciudad don Antonio Díaz Lara, y desde dicha fecha, con mucho trabajo y escasos medios económicos, ha venido funcionando ininterrumpidamente hasta la actualidad.

Ubicación del archivo

Bajo la denominación de Archivo-Museo Histórico Municipal, éste se encuentra ubicado en un edificio de planta baja, que fuera construido en 1926, destinado a laboratorio y farmacia municipal. Se compone de cuatro salas y porche, con una superficie construida de 220 metros cuadrados. El edificio está situado en los jardines de la Casa Consistorial, Avenida España, sin número.

Actualmente, debido al crecimiento de sus fondos documentales, el local se ha quedado pequeño, creándose con ello un problema de espacio para albergar las diferentes secciones de materias y objetos que componen el Museo Costumbrista local. Por lo tanto, se impone la urgente necesidad de buscarle un nuevo alojamiento al archivo, para que éste pueda prestar un servicio más eficaz a los consultantes; clasificación y conservación de los fondos documentales de acuerdo con las técnicas modernas archivísticas.

En este sentido, aguardamos con esperanza y optimismo que el antiguo proyecto de instalar el Archivo Histórico y Museo Municipal, unido con una sección histórica-militar, en el edificio de la Comandancia Militar, sita en la Plaza de la Constitución (edificio que data del año 1863 y que podemos considerar como un auténtico monumento histórico arquitectónico), cedido por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento, con proyecto de remodelación y restauración y presupuesto ya aprobado por la Junta de Andalucía, para tal uso histórico cultural.

Fondos documentales

Aparte de la documentación histórica municipal, el Archivo Histórico cuenta con una biblioteca auxiliar especializada en temas andaluces, tanto a nivel local, como comarcal (incluyendo Gibraltar), provincial y regional, así como de otras materias, como arte, literatura, geografía, periodismo, político-sociales, ecología, arqueología e historia, además de una numerosa colección de volúmenes editados por el ya extinguido Instituto de Estudios Africanos.

Contamos también con una hemeroteca histórica y actual, tanto linense como comarcal. Concretamente de La Línea, unos 30 títulos de publicaciones periódicas en originales y fotocopias, de los 88 aproximadamente que se han editado en la ciudad desde el año 1887 hasta la actualidad. Como ejemplos citaremos: El Nuevo Papel, El Sino, El Clarín, Diario de La Línea, Diario Área y Europa Sur.

Igualmente cuenta el archivo con una sección, quizás la más consultada por los ciudadanos, destinada a los boletines oficiales, como el Boletín Oficial del Estado (BOE), Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Tanto los boletines como los periódicos, están fichados y encarpetados y a libre disposición de los ciudadanos. El fondo fotográfico con que también cuenta el Archivo, se compone de más de 2.000 negativos en blanco y negro, de 35 mm. y 6x6, así como unas 3.000 copias en blanco y negro y color en diversas medidas, catalogadas en álbumes clasificados en temas, tales como calles, plazas avenidas, barriadas, edificios antiguos y modernos, personalidades locales, industrias, artes, enseñanza, sanidad, comercio, urbanismo y servicios municipales.

Cartoteca municipal y militar. La primera la componen planos urbanos municipales y turísticos de la ciudad. En cuanto a la de carácter militar histórico, la forman copias de planos de las fortificaciones de La Línea de Contravalación del siglo XVIII, procedentes del Servicio Geográfico del Ejército-Cartoteca de Madrid, así como del Archivo General de Simancas. También forma parte muy importante del Archivo Histórico Municipal de La Línea su sección político-social y de movimiento obrero local, documentación en su mayor parte microfilmada y fotocopiada procedente del Archivo Histórico-Nacional, Sección Guerra Civil Española, de Salamanca.

Esta documentación de La Línea fue recuperada por el Ayuntamiento en 1989. Se encontraba en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, procedente de las requisas llevadas a cabo por el denominado Servicio de Recuperación de Documentos, dirigido por la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), creado por Orden de 20 de abril de 1937, así como de otras instituciones creadas por el anterior régimen político, una de ellas la Delegación Nacional de Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno, Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, así como el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. La intención de estas entidades no era otra que la de "recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda que los comunistas y sus organizaciones adláteres hayan utilizado para sus campañas en nuestra patria, con el fin de organizar la correspondiente propaganda, tanto en España como en el extranjero, en colaboración con las instituciones anticomunistas existentes..."

Además, en meses sucesivos se ampliarían las competencias para la recogida de la mayor cantidad posible de pruebas de las actividades marxistas en España "…y en particular, la documentación de las sociedades masónicas, liga de derechos del hombre, amigos de Rusia, Socorro Rojo Internacional, cine clubs (material cinematográfico), ligas contra la guerra y el imperialismo, asociaciones pacifistas, ligas antifascistas, ateneos libertarios, instituciones naturistas, federaciones de trabajadores de la enseñanza, etc..." Con todo este material se montó el mayor archivo policial para la represión y condena de los considerados enemigos del régimen, reuniéndose con ello miles y miles de fichas y expedientes que se utilizarían para los consejos sumarísimos.

En la documentación recuperada por el Archivo Histórico Municipal de La Línea, su mayor parte corresponde a las numerosas logias masónicas que hasta el año 1936 existían en esta ciudad, como de partidos políticos, sindicatos obreros, ateneos libertarios y otras entidades culturales de izquierda. En este aspecto, como curiosidad documental histórica, merecen ser destacados los Libros de Actas de reuniones de comités, asambleas y de cotizaciones, como por ejemplo: "Asociación de Dependientes de Comercio de La Línea, 1916-1918", "Sección Varia de la Federación Local de CNT, 1920-1936", "Sociedad de Pintores (La Decorativa) de 1916-1929"...

Igualmente forman parte de los fondos documentales del Archivo Histórico Municipal de La Línea las Actas Capitulares del Ayuntamiento, desde su fundación en 1870 hasta las de los últimos tiempos ya con carácter histórico. También un padrón de vecindad de 1894, encuadernado en dos tomos, y una colección de documentos sobre la toma de posesión de los empleados del Juzgado Municipal, desde su constitución en 1870 a 1929, igualmente encuadernados en dos volúmenes.