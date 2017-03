Aparecen varias crías de delfines muertas a lo largo del litoral de Levante

Entre el pasado domingo y ayer aparecieron hasta cuatro crías de delfines muertas en el litoral de Levante de La Línea. El principal problema es que los cadáveres han estado en plena vía pública una 24 horas debido a la falta de entendimiento entre la concesionaria del servicio, la empresa Control Zoosanitario, y el Ayuntamiento de La Línea. Este hecho ha ocasionado mal olor y la atracción de moscas, y no ha permitido que se haya realizado una necropsia a los delfines para saber el motivo de su muerte.

Podemos lamentó estos hechos y pidió explicaciones al Ayuntamiento. "A la tristeza de ver una cría de delfín muerta sobre el poyete del paseo, hoy tirada y tapada por una bolsa de basura, se une la pena de ver como nuestro Ayuntamiento carece de unos servicios mínimos y básicos para sus ciudadanos. Apenas vemos algo de limpieza, seguridad o simplemente un mínimo de compromiso medioambiental", indicó.

Prodean recoge animales de la calle cuando la Policía o un particular da aviso

Desde la protectora de animales Prodean apuntaron como posible causa de la muerte de los delfines la cantidad de plásticos que hay en el mar procedentes del Zabal. "Entre la basura y los plásticos de los invernaderos con el viento de poniente ha ido toda la basura al mar. Es una pena", explicaron.

La protectora también lamentó que los delfines muertos no fueran recogidos y explicó que se debe a un problema entre Control Zoosanitario y el Ayuntamiento. "La empresa no viene, pone excusa diciendo que tienen el coche averiado, y el Ayuntamiento no paga", indicó su vicepresidente, Peter Koekebakker. El problema no es sólo con la recogida de los delfines, ya que afecta sobre todo a los perros. "La Policía Local nos suele llamar y nosotros los recogemos de forma voluntaria, como hicimos durante cinco años antes de que llegara esta empresa. Sin embargo ahora tenemos un problema con uno de los jefes de la Policía. El domingo nos llamó de madrugada para que nos hiciéramos cargo de un husky, pero nos negamos a ir. Nosotros estábamos dispuestos a asumir el servicio gratis pero ahora mismo no es posible, aunque seguimos acudiendo cuando nos llama la gente", indicó Koekebakker.