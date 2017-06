Alternativas da por bueno el refuerzo de agentes pero pide más medios

La plataforma, que aglutina a 21 organizaciones sociales, sindicales y asociativas de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pospone (pero no suspende) su encierro previsto en la oficina de la Administración General del Estado en Algeciras, si no se tomaban medidas urgentes contra el narcotráfico. "Sólo lo posponemos y no lo suspenderemos hasta comprobar que las medidas anunciadas el lunes se lleven a cabo urgentemente y que se concreten algunas otras anunciadas también por el delegado del Gobierno", indicó la plataforma.

La CEP exige "soluciones y no un parche de última hora"

La Confederación Española de Policía (CEP) afirma que el anuncio del delegado del Gobierno en Andalucía sobre el envío de agentes a La Línea "de forma temporal y no permanente claramente a destiempo" no es más "que un parche a tan delicada situación que no soluciona en absoluta esta situación de emergencia". El sindicato exige que se dote a los cuerpos y fuerzas de seguridad de más personal y medios, la creación de la Unidad de Prevención de Reacción y del grupo de blanqueo de capitales, que se establezca una Fiscalía Antidrogas y que la comarca sea denominada como zona de especial actuación. "El objetivo es luchar contra la lacra impuesta en esta ciudad y que no se vuelva a decir que se veían venir" situaciones como la de la muerte del policía local Víctor Sánchez. "No debe ni se puede permitir que los delincuentes se sientan seguros ante estos hechos delictivos. Cualquier persona dándose una vuelta por la noche en la localidad siente el clima de inseguridad, pudiendo observar cómo se posicionan en las zonas costeras, escondidos entre callejuelas, a la gente que espera alguna lancha para descargarla rápidamente", destaca la CEP, que elogió la labor que realizan los agentes en La Línea "sin que se les dote de medios suficientes".