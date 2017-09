La AAVV Velada denuncia el mal estado de la fachada del teatro

La Asociación de Vecinos Velada denuncia la situación de peligro que supone el mal estado de la fachada del teatro del mismo nombre. Este espacio lleva varios años en desuso por varias deficiencias derivadas de la falta de regulación de su nivel freático.

La entidad recuerda que hace unos años recurrió a la denuncia pública para que se tomara en serio este problema y que un estudio arquitectónico demostró que el edificio sufría graves deficiencias y peligro de que el revestimiento de ladrillo se desprendiera, lo que supuso el arreglo total de la parte frontal. Ahora el problema afecta a las dos esquinas traseras del edificio junto al pasaje de separación con el centro de salud.

La AAVV también señala que la fachada que da al paseo tiene irregularidades y abombamiento en su parte alta, que según alerta "fácilmente se podría desprender parte de la misma, algo muy peligroso".

"Es una pena que un edificio de tal envergadura y tan necesitados en los pueblos y que nos ha costado tanto dinero público esté abandonado por años y sirviendo sólo de cobijo para las palomas, que también hacen su destrozo", lamenta la asociación de vecinos. El colectivo indica que hay un grupo de asociaciones interesadas en sacar partido a este edificio cultural "y siempre reciben negativas, no siendo correspondidos por los distintos ayuntamientos que hemos tenido".

La entidad vecinal señala que ha puesto en conocimiento de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos Inmaculada (Flavi) la situación del teatro y que también presentará una denuncia formal sobre su estado de peligrosidad.

Para evitar incidentes y problemas la asociación de vecinos Velada exige al Ayuntamiento que precinte la zona hasta que se sepa técnicamente la peligrosidad de que se desprenda la fachada, sobre todo para proteger a los niños que juegan por los alrededores y muchas personas que acuden al centro de salud por este pasaje.

También solicita que los técnicos inspeccionen la zona que presenta deficiencias y el resto de la estructura del edificio y que se proceda a su arreglo inmediato. Además, que se le dé el uso cultural para el que fue construido con dinero público y que se mejoren sus alrededores, que la asociación denuncia que se encuentran es un estado "calamitoso y vergonzoso, son muchos excrementos, pintadas, mugre, roturas y malas hierbas por todos lados".

El teatro Velada lleva años en desuso. Uno de los últimos actos que acogió fue un mitin de Susana Díaz en octubre de 2014. Desde entonces no ha vuelto a acoger ningún tipo de evento o espectáculo por el principal problema de la falta de regulación del alto nivel freático de la zona. A principios de 2015 el equipo de gobierno, por entonces formado por PSOE y PA, reconoció que ante la falta de suministro eléctrico por no abonar algunas facturas no funcionaban las bombas para sacar el agua.

En marzo de 2016 el Ayuntamiento anunció que mantenía conversaciones con una empresa que se había interesado en asumir la gestión del teatro, que acometería las obras de acondicionamiento pertinentes y reactivarlo con la puesta en marcha de distintas fórmulas de explotación. Entre estas actividades se encontrarían la celebración de espectáculos teatrales, cine u otros eventos.