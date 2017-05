El submarino nuclear 'Torbay N79' vuelve a la base naval gibraltareña

El grupo Ecologistas en Acción mostró ayer su malestar ante la llegada al puerto de Gibraltar de un nuevo submarino de propulsión nuclear. Los ecologistas informaron que se trata del HMS Torbay N79, perteneciente a la flota de la marina inglesa, la Royal Navy. Fuentes del colectivo ecologista criticaron el peligro que supone la continua llegada de estas "auténticas bombas flotantes" a la zona, que ponen en riesgo a toda las poblaciones del Estrecho de Gibraltar.

El submarino de propulsión nuclear HMS Torbay, llegó ayer, sobre las 10:00, a la base naval de Gibraltar. Según el Ministerio de Defensa británico, para una visita programada.

Ecologistas en Acción aseguró que "hay antecedentes de estos submarinos que han llegado con averías, a pesar de que el puerto no está adaptado para el arreglo de este tipo de embarcaciones".

Por todo ello, solicitaron el pronunciamiento del Gobierno de Gibraltar. "En vez de dar la bienvenida, deberían tener otro posicionamiento ya que estos submarinos entrañan peligro", añadieron los ecologistas.

Sus portavoces anunciaron que tras no haber respuesta por parte del ejecutivo del Peñon, no descartan la convocatoria de movilizaciones. "Llevamos mucho tiempo señalando la presencia de estas naves en la zona y su peligrosidad", explicaron. Finalmente, manifestaron su confianza en que llegue un momento en que "nos felicitemos porque no haya presencia de estas naves en la zona, lo que supondría que se alejan de las poblaciones", dijeron.

Verdemar recordó que ningún submarino nuclear es seguro y lamentó que a pesar de los avances tecnológicos no se busquen lugares más alejados de la población para hacer escalas.

La última visita de este buque al puerto gibraltareño se produjo en septiembre de 2015, cuando realizó otra escala. En marzo de ese mismo año, este submarino de la clase Trafalgar fue objeto de polémica en otra visita al Peñón, ya que las autoridades gibraltareñas denunciaron una maniobra de la patrullera Río Cerdeña de la Guardia Civil para cortarle el paso.