La sentencia por el robo de un bloque, el 16 de octubre

La Corte de Gibraltar celebrará los días 12 y 13 de octubre el juicio para determinar la posible implicación del ex patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de La Línea, Leoncio Fernández, en la extracción en verano de 2014 de uno de los bloques de hormigón arrojados al mar un año antes por el Gobierno de Fabián Picardo. La sentencia será entregada a su abogado el 16 del mismo mes, según publicó ayer el diario Área.

A las 10:00, estaba citado nuevamente Leoncio Fernández, en los juzgados gibraltareños para avanzar sobre la denuncia que pesa en la colonia británica por la retirada de uno de los bloques de hormigón lanzado al mar por el gobierno gibraltareño durante el verano de 2013. Posteriormente, se publicó la información de la retirada de uno de estos bloques y como consecuencia de esa desaparición, el anterior patrón de la cofradía de pescadores de La Línea fue denunciado y llevado ante la justicia gibraltareña.

El caso lleva dos años de continuosw aplazamientos en la justicia gibraltareña

Dos años de citaciones, declaraciones y asistencia a los juzgados -acompañado de su letrado- derivaron finalmente ayer en la notificación del juicio.

El ex patrón linense finalmente no declaró. "El juez, el fiscal y mi abogado, han sido los que han intervenido. Mi abogado ha dicho que no puedo llevar más de dos años liado con esto", dijo en declaraciones a Cope Campo de Gibraltar. El juez gibraltareño, según afirma, le recordó que no hay pruebas, "que tienen un problema porque solo tienen lo aparecido en prensa". "Además, tienen un segundo problema, nos han dicho, que deben traducirlo todo al español y en Gibraltar no pueden hacerlo. Tienen que mandarlo a Inglaterra", especifica Fernández.

El ex patrón ha confirmado que pidió la palabra durante la cita de ayer, "pero no puedo hablar, todo tienen que ser a través de mi abogado".

En todas sus comparecencias, Fernández manifestó su intención de declarar para solucionar este asunto, resaltando que "no tienen pruebas" contra él, entre otras cuestiones porque su barco "no estaba capacitado para remolcar ese tipo de bloques".

Fue en junio de 2014 cuando uno de estos bloques fue sacado a la superficie por buzos profesionales y miembros de la Fundación de Defensa de la Nación Española (Denaes), siendo acusado Fernández por parte de las autoridades gibraltareñas del robo de uno de los citados bloques.