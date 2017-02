La hoja de ruta del 'Brexit' pasa de soslayo por Gibraltar

El Parlamento británico aprobó el miércoles con una aplastante mayoría, 498 votos a favor frente a 114 en contra, el inicio del proceso de desconexión con Europa. La Cámara de los Comunes dio luz verde al Brexit y, aunque faltan algunos trámites parlamentarios, está claro que no hay vuelta atrás y que, en marzo, May activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Los pasos que seguirá en la negociación y su influencia en Gibraltar y en la comarca son un misterio, también después de haber publica el supuesto guion que seguirá en el camino de salida.

"¡Esta declaración no dice nada!", comentó indignado el diputado laborista Keir Starmer en declaraciones recogidas por Dpa. Stephen Gethins, del Partido Nacional Escocés (NSP), consideró insólito que se presente después de la primera votación sobre la ley del Brexit en el Parlamento y que no contenga nada nuevo. "Es apresurado, limitado y no está bien reflexionado", dijo. "El Libro Blanco no ofrece certidumbres para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido ni detalles adicionales sobre cómo se protegerán los derechos de trabajadores y consumidores y tampoco sobre si se garantizará el acceso al mercado único libre de tasas".

May se ha visto presionada por la oposición y por sus compañeros del Partido Conservador -los menos favorables a la salida, o los que perdieron el referéndum del 23-J-para publicar su estrategia, aunque la primera ministra dejó claro desde un primer momento que no quería. Al final, para calmar las aguas y sacar adelante sin problemas la ley del Brexit en el Parlamento, lo ha hecho de mala gana y sin revelar sus cartas.

Otro desafío judicial contra el abandono del mercado único

El grupo de presión Single Market Justice inicia hoy en el Tribunal Superior de Londres una nueva campaña judicial para que el Gobierno de la primera ministra británica, Theresa May, deba pasar por el Parlamento antes de retirar al Reino Unido del mercado único europeo. Los dos abogados británicos que lideran el grupo, Peter Wilding y Adrian Yalland, argumentan que la ruptura de un país con la Unión Europea (UE) no implica de forma automática su salida del Espacio Económico Europeo (EEE). Ambos sostendrán ante los jueces que Londres debe activar el artículo 127 del Tratado del EEE de 1994 para dejar de formar parte del mercado único, un acción que, en su opinión, debe contar con el beneplácito del Parlamento. Se trata de un proceso judicial con similitudes al que exitosamente iniciaron Gina Miller y otros empresarios británicos para obligar al Ejecutivo a pedir permiso a los diputados antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia la desconexión con la UE. La primera ministra avanzó en enero que el Reino Unido está preparado para abandonar el mercado único, un club que permite el comercio sin aranceles entre sus miembros pero exige la libre circulación de ciudadanos en sus territorios. Wilding y Yalland opinan que la salida del Reino Unido de la UE no implica necesariamente su abandono del EEE y que éste "no estaba cubierto en el referéndum" de junio, según la web de su campaña. "El Gobierno dice que, si dejamos la UE, automáticamente dejamos el el mercado único. Pensamos que legalmente se equivocan", dicen los letrados. Insisten en que "el EEE no es lo mismo que la UE" por lo que, "con o sin artículo 50, el Reino Unido es miembro de pleno derecho del EEE" y los derechos de sus ciudadanos a "vivir, trabajar y comerciar" en el mercado único "no expiran simplemente porque dejemos la UE".