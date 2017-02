La oposición pide que el Parlamento controle el 'Brexit' cada dos meses

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) propone por su parte en una de sus enmiendas que el Gobierno británico no pueda iniciar el proceso del Brexit sin contar antes con el consentimiento de los parlamentos regionales.

"Reconocemos los esfuerzos de la primera ministra y su gabinete para llegar a un acuerdo recíproco con nuestros socios europeos", declaró el portavoz laborista para el Brexit , Matthew Pennycook. "Aún así, dado que no se ha llegado a ese acuerdo y faltan pocas semanas para activar el artículo 50, creemos que se debe acabar con esta incertidumbre y tomar una acción unilateral" para proteger a los comunitarios en el Reino Unido, dijo Pennycook.

May ha asegurado que espera llegar lo antes posible a un pacto con la UE para garantizar los derechos de los europeos en el Reino Undio y los de los británicos en el resto del continente, si bien Bruselas sostiene que esos asuntos se abordarán una vez se haya activado el artículo 50.

También piden que la norma haga explícita la protección de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido en el caso de que no se llegue a un acuerdo satisfactorio con los 27 socios comunitarios restantes.

Ken Clarke, el único conservador que votó contra activar el artículo 50 la semana pasada, criticó la publicación del Libro Blanco sobre el Brexit la semana pasada, después de que los diputados ya hubieran votado la ley en una primera lectura. Clarke, aplaudido por los laboristas durante el debate de la semana pasada, dijo a The Guardian que "nunca había visto nada más loco o caótico" que la estrategia del Gobierno para salir de la UE. May abogó por un Brexit "duro" que implique la salida del mercado único europeo y la unión aduanera.

En un procedimiento de urgencia, la Cámara baja prevé debatir durante tres días las cientos de enmiendas al texto y darles su respaldo definitivo mañana, antes de que la escueta ley, de apenas unas líneas, pase a la Cámara de los Lores. Se cree que 27 diputados del Partido Conservador de May podrían rebelarse y apoyar enmiendas presentadas por el Partido Laborista y el Liberal Demócrata, según alertó el fin de semana el político conservador euroescéptico Steve Baker. Baker encabeza el Grupo de Investigación Europeo, favorable al Brexit, que aboga por la aprobación de la ley sin cambios.

La Cámara de los Comunes dio luz verde la semana pasada al primer trámite del proyecto de ley del Brexit , que otorgará a la primera ministra, la conservadora Theresa May, el poder ejecutivo para activar el artículo 50 el Tratado de Lisboa e iniciar el diálogo sobre las condiciones de salida de la UE.

La mayoría de los británicos aprueba el plan de May

La mayoría de los ciudadanos británicos respalda ahora el enfoque adoptado por el Gobierno de Theresa May de cara al inicio del proceso de Brexit, un hito inédito que coincide con la aclaración del papel del Parlamento y la divulgación del Libro Blanco con los objetivos de cara a la negociación. Un sondeo de la firma ORB cifra en el 53% la proporción de ciudadanos que apoyan la labor del Ejecutivo en relación a este espinoso tema, 15 puntos por encima del dato obtenido en el anterior estudio, realizado en enero,cuando un 38% se mostró a favor y un 62% no estaba de acuerdo. La encuesta también mostró que un 47% pensaba que May lograría un acuerdo bueno para Gran Bretaña, con sólo un 29% en desacuerdo. En enero, el público estaba dividido en un 35% entre ambas posiciones.