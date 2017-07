Un ministro británico afirma que aún no hay acuerdo de libre circulación

El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, insistió en que el Gabinete no ha pactado ningún acuerdo que permita la libre circulación de trabajadores durante tres años tras ejecutarse el Brexit, según publicó ayer el rotativo británico The Sunday Times.

En una entrevista publicada ayer por ese periódico, Fox aludió a unos comentarios previos hechos la pasada semana por el titular de Finanzas, Philip Hammond, y opinó que un acuerdo de esas características "no mantendría la fe" con el resultado del referéndum del 23 de junio de 2016, que abogó por abandonar la Unión Europea.

Hay diferencias en los puntos de vista sobre el 'Brexit' en el seno del Ejecutivo de Londres

"Si se han llevado a cabo conversaciones sobre ese tema, yo no he sido parte de ellas. Yo no he participado en ninguna conversación acerca de ese asunto", aclaró el titular al citado periódico. Esa aclaración llega después de que el ministro de Finanzas, Philip Hammond, sugiriera el pasado viernes a una emisora local que existe en el seno del Gobierno británico una "amplia aceptación" de que habrá un periodo transitorio posbrexit de tres años de duración.

Según explicó entonces el titular de Economía, ello implicaría que "muchos acuerdos continuarían estando de manera muy similar a cómo lo estaban antes de dejar la UE".

Además, Hammond dijo que habría un sistema de registro en vigor para aquellos que llegaran a trabajar al Reino Unido tras la marcha del bloque común, durante un periodo transitorio.

"Si llegan a trabajar aquí después de que hayamos salido de la UE durante ese periodo de transición, el enfoque sensato será registrar a los ciudadanos para saber quién entra y quién sale", comentó el ministro de Finanzas.

Según sus palabras, el periodo de transición entre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la introducción de un nuevo acuerdo comercial bilateral debe concluir como máximo en 2022, cuando se prevén elecciones generales en este país.

Esas diferencias de puntos de vista acerca de la salida de Reino Unido de la Unión Europea en el seno del Ejecutivo de Londres también quedaron de manifiesto por parte de otros comentarios hechos por el exsecretario de Estado para el Brexit, David Jones, que tildó de "profundamente peligroso" el planteamiento de un acuerdo transitorio de Hammond.

Según indicó Jones en declaraciones divulgadas hoy por el tabloide The Mail on Sunday, "toda esta agitación provocada por el titular de Economía y sus aliados es tremendamente descortés hacia Theresa May (que actualmente está de vacaciones de verano en los Alpes) y socava su autoridad".