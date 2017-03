Los laboristas reclaman un convenio de transición para ganar tiempo

El Partido Laborista no apoyará un acuerdo de salida si no incluye una "relación sólida" con la Unión Europea (UE) y no conlleva "los mismos beneficios" que este país tiene como parte del mercado único, dijo ayer el portavoz para la salida del bloque, Keir Starmer.

Starmer instó a May a dar prioridad a llegar a un "acuerdo de transición" que abarque el periodo de después del Brexit hasta que se pueda alcanzar un "buen acuerdo comercial". En este sentido, consideró que no llegar a ningún pacto con Bruselas sería "el peor de todos los escenarios posibles" y que "un acuerdo adecuado es mejor que uno rápido". Starmer consideró que May debe enfrentarse a los partidarios, dentro del Gobierno, de un Brexit duro, que podrían abocar al país a "una nueva realidad divisoria y desastrosa".