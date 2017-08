El escenario de Gibraltar de 'Call of Duty WWII' causa furor en las redes

El escenario de Gibraltar que podrá disfrutarse en el juego Call of Duty WWII causó sensación y furor ayer en las redes sociales después de que la revista especializada Game Informer hiciera público un par de vídeos en los que se podía ver el escenario y un gameplay entre los lugares elegidos por los programadores de Activision y Sledgehammer Games.

La web vidaextra.com destaca que el escenario de Gibraltar es de tamaño medio y está diseñado para que le saque provecho cualquier tipo de jugador, "desde los acostumbrados al uso del rifle de francotirador hasta los que prefieran el enfrentamiento directo".

El vídeo muestra las baterías de la zona alta del Peñón y los túneles excavados en la Roca

El vídeo revelado por Game Informer ofrece un recorrido por las antiguas baterías militares de Gibraltar -algunas de ellas se conservan en prácticamente el mismo estado- y por los túneles que aún pueden recorrerse hoy en día.

El escenario, destaca Vida Extra, está repleto de localizaciones en las que encontrar ventaja táctica, y su diseño vertical, poblado de escaleras y pendientes, asegura el factor sorpresa en cada partida. Esto puede verse en el vídeo del gameplay.

La beta de Call of Duty WWII podrá jugarse a partir de este viernes para todos aquellos que hayan realizado su reserva para PS4. A partir de la semana que viene habrá una segunda fase en la que también podrán participar los usuarios de Xbox One. La versión completa del juego no verá ala luz hasta el 3 de noviembre tanto en consolas como para PC.

El pasado mes de abril, Michael Condrey, fundador de Sledgehammer Games y su máximo responsable, apareció en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter en el que se dirigía a los millones de seguidores de Call of Duty desde lo que definió como "un lugar secreto". Éste no era otro que los restos de una histórica batería de la Segunda Guerra Mundial en la zona alta de la Roca, donde se encuentra la estación del teleférico, denominada Signal Hill Battery.

La nueva edición de Call of Duty es la que más expectativas ha creado de los últimos años porque supondrá un regreso a sus orígenes, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto desarrollado entre 1939 y 1945, tras unos intentos futuristas que no han acabado de convencer a sus seguidores.