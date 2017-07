Un diputado augura que el Reino Unido se quedará al final en la UE

Ben Bradshaw, un veterano diputado de Devon, afirmó ayer en un artículo publicado en un periódico digital que el Reino Unido no culminará su salida de la Unión Europea.

"Es lo que muchos piensan y muchos esperan, pero no lo dicen por temor a parecer antidemocráticos", explica el político que sostiene que en la atcualidad se está produciendo un debate sobre las consecuencias de la salida que no se dio antes del referéndum, de modo que ahora hay un conocimiento mayor de lo que implica. Además esgrime la debilidad política del Gobierno de Theresa May.