Un diputado del GSD dice que votará a favor del Presupuesto

Lawrence Llamas, portavoz del GSD en materia de Servicios Sociales y Turismo, desveló publicamente que romperá la disciplina de partido y votará a favor del presupuesto del Gobierno del GSLP para este año.

"En esta segunda ocasión en la que he tenido el privilegio de participar en el debate sobre el presupuesto, los dirigentes de mi partido me llaman a votar en contra del mismo como una protesta simbólica por la falta de transparencia Finanzas públicas", explicó Llamas. "Estoy de acuerdo con la posición de mi partido con respecto a la transparencia, pero no con la intención de voto declarada", dijo.

Llamas anuncia que romperá la disciplina de voto porque no fue consultado

"Desde el anuncio del líder de la oposición (Daniel Feetham) el lunes sobre la intención de la oposición oficial de votar en contra he luchado por lo que es lo correcto, ya que no fue una decisión tomada colectivamente", argumentó el político. "Lamentablemente no fui consultado y me enteré de lo que mi partido tenía la intención de hacer al mismo tiempo que los ciudadanos. Si nosotros, como partido parlamentario, hubiéramos discutido y votado sobre el tema, tal vez me considerara obligado por la responsabilidad colectiva, pero no en circunstancias como éstas", continuó.

"Asumo mis responsabilidades a nuestro Parlamento y al electorado que represento, muy en serio. Tomo muy en serio la lamentable falta de transparencia en la deuda pública. Esta fue también una semana de preguntas sin respuesta sobre un tema clave", declaró Llamas, que añadió que "es lamentable que el ministro principal (Fabián Picardo) elija apoyarse en los comportamientos de las administraciones pasadas para justificar su posición sobre la deuda pública. Es lamentable también que elija apoyarse en un argumento para hacer repetidas presunciones de prudencia cuando todas las pruebas de los últimos seis años dicen lo contrario. También está lejos de ser ideal que busque ofuscar y confundir al electorado".