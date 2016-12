El centro de día para cuidados de personas mayores abrirá en enero

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado que el Centro de Día de cuidados para personas de la tercera edad abrirá la primera semana de enero. El ministro de Salud, Neil Costa, dijo en el Parlamento que los retrasos en el centro residencial se debieron a que el edificio no había sido entregado por el contratista.

El líder de la oposición, Daniel Feetham, indicó que no podía dejar de pasar que la apertura de la instalación se haga después de que el ejercicio haya terminado, y sugirió que el Gobierno había gastado tanto dinero en los últimos cinco años que no había suficiente dinero en el presupuesto de este año para cubrir los costes de realización. Costa dijo que no tenía absolutamente nada que ver con la situación financiera.

El ministro se reunirá en breve con la Asociación de Jubilados para escuchar las propuestas sobre la instalación de ascensores en lel hospital de San Bernardo.