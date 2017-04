Un ex líder 'tory' amenaza con una guerra como en las Malvinas por defender la Roca

El antiguo líder del Partido Conservador británico Michael Howard manifestó ayer que la primera ministra del país y actual dirigente tory, Theresa May, está dispuesta a declarar la guerra para defender la soberanía de Gibraltar.

Howard aviva así la polémica surgida después de que la jefa del Gobierno británico excluyera al Peñón de la carta en la que comunicó oficialmente su salida de la Unión Europea. Este gesto, considerado por algunos diputados "un error de estrategía enorme", generó una tempestad política en Gran Bretaña y en la Bahía que fue a más cuando la Unión Europea manifestó, al presentar sus líneas negociadoras en respuesta a la misiva de Londres, que ningún acuerdo entre los Veintisiete y el Reino Unido, una vez que el país abandone el club comunitario, podrá aplicarse en Gibraltar sin un acuerdo previo entre el Reino Unido y España.

En declaraciones a Sky News, Howard se declaró convencido de que May actuará en relación a Gibraltar como su predecesora Margaret Thatcher lo hizo hace exactamente 35 años con las islas Malvinas. "Hace 35 años que otra primera ministra hizo cruzar medio mundo a una fuerza militar para defender la libertad de otro pequeño grupo de británicos contra un país hispanohablante. Estoy absolutamente seguro de que nuestra primera ministra actual exhibirá el mismo aplomo a la hora de defender a nuestra gente en Gibraltar", declaró. Emily Thornberry, del opositor Partido Laborista, criticó esos comentarios, que dijo ayudan poco a las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Defensa británico, Michael Fallon, declaró ayer que el Gobierno de May tiene intención de proteger a la población británica de Gibraltar "hasta las últimas consecuencias" frente a los cambios que pudieran ocurrir sobre su estatus de disputa con España durante o después de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. "Vamos a proteger Gibraltar hasta sus últimas consecuencias porque no se puede cambiar su soberanía sin el consenso de su gente, quienes han dejado muy claro que no quieren vivir bajo el gobierno de España", explicó en una entrevista concedida a la cadena británica BBC.