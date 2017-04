Los Veintisiete apoyan las directrices que dan a España el veto sobre el Peñón

Altos funcionarios de los gobiernos de los 27 países de la Unión Europea (UE), a excepción del Reino Unido, celebraron ayer su primera reunión para discutir la propuesta de directrices sobre la negociación de la salida de Londres del club comunitario, acerca de la cual mostraron un "sólido consenso". Uno de los puntos claves de esta hoja de ruta contempla que la Unión Europea no abordará la situación de Gibraltar durante las negociaciones de salida de Reino Unido y condicionará cualquier pacto posterior sobre su estatus al visto bueno de España.

"Mostraron una unidad y un consenso sólidos ante todos los principales elementos del borrador, incluyendo un enfoque gradual en las negociaciones", indicaron fuentes comunitarias.

Los llamados sherpas (representantes de los jefes de Estado o Gobierno, normalmente sus jefes de gabinete), acompañados de los embajadores de los países comunitarios ante la Unión, mantuvieron una primera discusión sobre el borrador de directrices presentado por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el pasado 31 de marzo. "Una vez que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido se podrá aplicar al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre España y Reino Unido", resaltan las directrices redactadas por el dirigente.

En la reunión, los representantes de los países comunitarios demostraron su voluntad de "dar prioridad a los ciudadanos afectados por el Brexit". En ese contexto, recordaron que "la incertidumbre y las alteraciones son consecuencia de la decisión británica de salir" de la Unión, señalaron las fuentes comunitarias.

En todo caso, garantizaron su compromiso "temprano, serio y sustancial para limitar el daño a los ciudadanos" ante la marcha del Reino Unido.

Precisaron que, a continuación, el equipo de Tusk "afinará" la propuesta de directrices antes de la segunda y última reunión de los sherpas, prevista para el 24 de abril.

Los líderes de los 27 países se reunirán en una cumbre extraordinaria el 29 de abril para dar su visto bueno a esas directrices, en las que pretenden sentar la base de sus negociaciones a lo largo de los dos próximos años. Cuatro días después, el Ejecutivo comunitario transmitirá al Consejo su recomendación para las negociaciones con Londres.

El Reino Unido transmitió el pasado 29 de marzo a Tusk la carta en la que solicitaba formalmente activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula la salida de un Estado miembro.

En la reunión también estuvieron presentes representantes de la Comisión Europea, en concreto el jefe de gabinete del presidente de la institución, así como el negociador jefe por parte europea, el francés Michel Barnier.

En un reunión el pasado día 6, Tusk y la primera ministra británica, Theresa May, acordaron "rebajar la tensión" de cara a las negociaciones del Brexit, pese a que las conversaciones en ocasiones obligue a abordar asuntos "inevitablemente difíciles" como la situación de Gibraltar. May insistió entonces en que "no habrá negociación" sobre la soberanía del territorio en disputa "sin el consentimiento de sus ciudadanos".

Mientras tanto, en el Peñón, el ministro principal, Fabián Picardo y el viceministro principal, Joseph García, han acordado con el líder de la oposición, Daniel Feetham, y el vicepresidente del GSD, Roy Clinton, que van a trabajar juntos a la hora de afrontar la negociación para la salida de la UE, tanto cuando el interlocutor sea el club comunitario como cuando tengan que dirigirse al Reino Unido. La primera reunión de la Comisión Selecta para salir de la Unión Europea se celebrará el 19 de abril.