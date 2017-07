'Tories' amenazan con abandonar el Parlamento si el Rey habla de Gibraltar

El embajador británico en España, Simon Manley, considera "posible" que el discurso que el Rey de España, Felipe VI, pronuncie ante el Parlamento británico durante su próxima visita al Reino Unido contenga alguna mención al contencioso de Gibraltar, al igual que ocurrió con don Juan Carlos en 1986, en cuyo caso el Gobierno británico lo consideraría algo "normal". Aunque según fuentes diplomáticas españolas citadas el pasado miércoles por Europa Press descartaron que esto vaya a suceder, la sola posibilidad mencionada por Manley ha generado una tormenta política en el Reino Unido que amenaza con adquirir más virulencia si se confirma.

El periódico británico The Sun reveló ayer que un grupo de parlamentarios conservadores británicos está dispuesto a abandonar la sesión si el Rey de España decide reivindicar Gibraltar en la cámara. Sería una auténtica revuelta sin precedentes con la que tendría que lidiar Theresa May, cuyo Gobierno -según Manley- no ve como una afrenta la reivindicación.

Andrew Rosindell pide que se suspenda el viaje como queja por la patrulla del 'Centinela'

La polémica se ha visto alimentada por un incidente que se produjo el pasado fin de semana, cuando el buque Centinela español patrulló por las aguas que el Peñón reclama como británicas. Desde Gibraltar aseguran que el barco ignoró las llamadas por radio que le instaban en español a abandonar el lugar. Y que un pequeño barco patrullero del Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy intervino y estuvo a punto de ser arrollado por el buque español. Denuncian que esa acción fue "deliberada" y que estuvo a punto de causar una colisión. Y el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo declaró que "estas estúpidas y peligrosas maniobras de un supuesto aliado de la OTAN son irresponsables y políticamente inoportunas". Picardo insistió en que "no hacen nada para crear un ambiente positivo de cooperación mutua y se remontan a otro siglo". Más duro fue el parlamentario Andrew Rosindell, que directamente pidió que se suspendiera la visita de los Reyes de España al Reino Unido.

Rosindell afirmó que el pueblo de Gibraltar "está muy nervioso y con razón". Y denunció que mientras "se rompen las reglas" el Reino Unido da la bienvenida a Felipe VI y Doña Letizia para una visita de Estado. El parlamentario critica qué tipo de mensaje supone esa visita para el pueblo de Gibraltar. Cabe recordar que incluso la reina Isabell II se mostró amable con la visita de los reyes de España y les dio públicamente la bienvenida durante su discurso de apertura del parlamento británico. El diputado conservador, que además es vicepresidente del grupo de trabajo parlamentario de Gibraltar también declaró el pasado mes de marzo que Gibraltar "no se dejará intimidar por España" y que "cualquier acuerdo con la Unión Europea debe afectar a la totalidad de la familia británica, y eso incluye Gibraltar".

Por su parte, la primera ministra británica, Theresa May, reafirmó la semana pasada el apoyo de Gran Bretaña a Gibraltar, a pesar de la posición de la Unión Europea, que considera que España debe seguir teniendo voz sobre el futuro del territorio británico después del Brexit.