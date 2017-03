Theresa May asegura que firmará un acuerdo de libre comercio con la UE

La primera ministra británica, Theresa May, se mostró ayer optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) durante los dos años de negociaciones del Brexit, como se denomina al proceso de salida del Reino Unido de la UE en el que se verá arrastrado Gibraltar. El acuerdo será, dijo, positivo para ambas partes. "Un buen acuerdo de libre comercio está en el interés del Reino Unido y de la UE", aseguró la primera ministra en una rueda de prensa durante una cumbre de líderes europeos en Bruselas.

May consideró que, según se acerque el comienzo de las negociaciones, "la gente comenzará a ver que nuestra relación con la UE en el futuro no solo le importa al Reino Unido".

Además indicó que el resto de líderes habían declarado su intención de comenzar a negociar el Brexit cuanto antes, una posición con la que se mostró de acuerdo, y confirmó que el Reino Unido activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa para dar comienzo a las conversaciones "antes de finales de este mes".

La activación será, según la primera ministra británica, "un momento definitorio" para el país, que "empezará el proceso para forjarse un nuevo rol en el mundo como un país fuerte con control sobre nuestras leyes y fronteras".

May se mostró convencida de que un Reino Unido fuerte será "un buen amigo y aliado" de los Veintisiete una vez se formalice la salida de este país de la UE.

"Nos vamos de la UE, pero no nos vamos de Europa", señaló May, quien concluye hoy su participación en la cumbre europea de primavera.

Los demás líderes mantendrán hoy un encuentro informal en el que analizarán sobre el futuro de la UE y la celebración del 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, que se llevará a cabo con una cumbre en dicha ciudad el próximo 25 de marzo.

Por otra parte, los parlamentarios británicos se reunirán el lunes para discutir las modificaciones introducidas por los lores en el proyecto de ley que concederá autorización a Theresa May para desencadenar el Brexit. Es posible que el debate se extienda el martes y el miércoles, según fuentes gubernamentales, que reiteraron que la intención de es invocar el artículo 50, el que inicia la desconexión, cuanto antes, si es posible la próxima semana.

Esta legislación es un requisito impuesto por la Corte Suprema, que determinó que el Gobierno británico necesita la aprobación de los legisladores para poder emprender el procedimiento formal para abandonar la UE, tal y como pidieron los británicos en el referéndum del 23 de junio.

La Cámara de los Comunes discutirá los cambios al proyecto de ley hechos por la Cámara de los Lores, en particular en lo que se refiere a la concesión de derechos de residencia permanente a los ciudadanos comunitarios que viven en Gran Bretaña y al hecho de que el Parlamento tenga la potestad de dar el visto bueno al acuerdo final de desvinculación de la UE.

El ministro para el Brexit, David Davis, dijo que el Gobierno, que tiene mayoría en los Comunes, pero no en los lores, se opondría a los cambios, ya que son "innecesarios". Sin embargo, algunos parlamentarios conservadores podría votar a favor. Los especialistas esperan que las enmiendas obtengan el voto negativo de la Cámara de los Comunes. Es decir, el proyecto de ley volvería a la Cámara de los Lores para su aprobación final y luego a la reina Isabel II para su aprobación. Keir Starmer, portavoz del jefe de la oposición laborista para el Brexit, manifestó ayer en el Parlamento que May tiene la intención de invocar el artículo 50 el miércoles o jueves. Algunos medios decomunicación hablan incluso del martes, mientras que el gobierno sólo ha dicho que planea hacerlo antes de que acabe marzo. La UE ha dicho que responderá con su estrategia las siguientes 48 horas.

Davis dijo que la necesidad de un régimen transitorio posterior al Brexit para hacer más suave la salida de Gran Bretaña sería "sin duda" parte de las primeras conversaciones con Bruselas. Sin embargo, agregó: "Si usted no sabe a dónde va a terminar no se puede tener una disposición transitoria". Además, el ministro explicó que su objetivo no era "dividir y conquistar" otros estados miembros de la UE, sobre todo porque considera clave tener una Unión Europea fuerte y estable como futuro socio comercial

Davis confirmó, sin embargo, que el Reino Unido "no sería capaz de permanecer en la unión aduanera en su forma actual" con el fin de llegar a acuerdos de libre comercio con otros países.