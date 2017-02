El Supremo concede la condicional a Isaac Marrache obligado por la ley

El juez del Tribunal Supremo Adrian Jack confirmó ayer la concesión de la libertad condicional de Isaac Marrache, condenado a prisión después de que el bufete de abogados que poseía junto a sus hermanos cometiera un delito financiero de varios millones de euros que lo llevó a la bancarrota.

El defraudador convicto había estado fuera de prisión desde el 12 de enero de forma ilegal, por causas ajenas a su persona, según informó ayer la GBC, que relata que el ministro de Justicia, Neil Costa, ha indicado que apelará la decisión del juez en el procedimiento de la libertad condicional, aunque esto no debería tener un impacto directo en Marrache.

Adrian Jack determinó que el ministro de Justicia no tiene el poder de dar la libertad condicional a Isaac Marrache, una vez que se había remitido el asunto a la corte. Pero en lugar de enviar a Marrache a prisión, el juez sí le concedió la libertad bajo fianza.

En el Tribunal Supremo, el juez no aceptó que Isaac Marrache estaba realmente arrepentido. Dijo Marrache ha sido indiferente a los crecientes costos irrecuperables y jurídicos de sus acciones durante los procesos judiciales.

El juez Jack no omitió sus preocupaciones acerca de los planes de Marrache de emigrar a los Estados Unidos, después de conocer una carta de un abogado de inmigración estadounidense que confirma que el estafador no había ocultado su convicción. El juez también reconoció la evidencia de que Marrache tenía una oferta de trabajo en los EE.UU., aunque expresó su asombro de que un abogado de buena reputación quisiera consultar a alguien condenado por conspiración por defraudar a casi 30 millones de libras de sus clientes. El juez Jack dijo que era muy consciente de que la gente de todos los ámbitos de la vida en Gibraltar han sufrido el fraude de los hermanos Marrache. "Estas personas, incluidos algunos en situaciones modestas que ahorraron dinero durante muchos años para aumentar un depósito que les permitiera comprar una propiedad, vieron todo esto desaparecido cuando Marrache & Co quebró", argumentó el juez.

En su sentencia de 15 páginas, el juez Jack dice que "muchas de las víctimas de los Marrache considerarán que dos años y cuatro meses de prisión es un castigo inadecuado para la miseria que habían infligido a ellos. Sin embargo, recalcó que la ley es clara: una vez que Isaac Marrache había cumplido dos años y cuatro meses -un tercio de su condena- que tenía derecho a obtener la libertad condicional.

Que Marrache evidencie una "falta de remordimiento" no significa que "no tendría escrúpulos llevar a cabo más fraudes", además "la realidad es que él tendrá poca oportunidad de hacer eso".

El juez Jack apostilló que hay un beneficio para la comunidad en el hecho de no tener que seguir pagando para mantener a Marrache en prisión.

Curiosamente, hasta ahora Iaac Marrache no había sido inhabilitado como abogado no practicante. Él mismo escribió voluntariamente a las asociaciones de Gibraltar y Reino Unido, aceptando que no podrá seguir practicando su profesión.