Schengen obliga a España a controlar a todos los viajeros que pasen la Verja

La Unión Europea dio ayer el visto bueno a la modificación del código de fronteras Schengen para introducir controles obligatorios a todos los viajeros, incluidos los ciudadanos europeos, que crucen las fronteras exteriores de la UE, entre ellas la que separa a La Línea de Gibraltar.

La obligación se aplicará a todas las fronteras externas, por tierra, mar y aire, tanto cuando las personas salgan como cuando entren en la UE. El Reino Unido -y, por extensión, Gibraltar- no pertenecen al Acuerdo de Schengen , por lo que la Verja se considera a todo los efectos una frontera exterior de la UE.

Hasta ahora los controles no afectaban a los europeos ni se aplicaban a la salida

La nueva normativa, de la que este periódico informó en su edición del pasado 16 de enero, será firmada en próximas fechas por la presidencia maltesa en nombre del Consejo, y por el Parlamento Europeo. A continuación será publicada en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después.

Aunque es imposible saber qué consecuencias tendrá para las apoximadamente 30.000 personas que cruzan cada día la Aduana de La Línea, a priori el cambio hace temer que vuelvan las interminables colas que, en el pasado, la colapsaron día tras día hasta provocar un aluvión de quejas que provó la reacción de la Comisión Europea (CE).

De hecho, la modificación del código de fronteras Schengen parece entrar en contradicción con las conclusiones de las tres misiones que la CE envió a la Verja en 2013, 2014 y 2015. Los observadores europeos, que llegaron a raíz de las denuncias del Gobierno Gibraltareño por las aglomeraciones que se producían en el paso fronterizo, consideraron en su día que los controles que las autoridades españolas realizaban eran "desproporcionados". Ahora la UE pide a España que los aumente. La CE recomendaba a España que tomara "medidas dirigidas a optimizar la evaluación del perfil de riesgo en la frontera para centrarse mejor en los contrabandistas y al mismo tiempo garantizar el máximo posible de fluidez de vehículos y flujos de transeúntes" y optimizar mejor el espacio físico disponible en el lado español de la Verja, "incluida la adaptación de los planes para reconstruir la zona del paso fronterizo".

Esta reforma la puso en marcha el Gobierno de España en julio de 2015 con el sistema ABC (nombre que corresponde a las siglas en inglés de Automatic Border System, Control Automático de Fronteras ) que con el tiempo ha propiciado una mayor agilidad en el tránsito de la Verja y un descenso del contrabando. Se instalaron trece puestos automatizados, que pueden ser utilizados por ciudadanos del Espacio Económico Europeo mayores de edad y que porten un pasaporte o un DNI electrónicos. Cada puesto identifica al pasajero mediante una doble comprobación biométrica, de la imagen facial y dactilar, en un tiempo medio de paso de 20 segundos.

Los Estados miembros ya estaban obligados a someter a controles sistemáticos a los nacionales de terceros países, realizando comprobaciones en las bases de datos correspondientes. Pero la legislación hasta ahora vigente no prevé que esas verificaciones se apliquen a las personas que disfrutan de libertad de movimiento bajo la legislación europea ni tampoco contempla en la actualidad los controles de salida.

La propuesta inicial la presentó la Comisión Europea en diciembre del pasado año, en respuesta al aumento de la amenaza terrorista en la Unión y los cambios fueron respaldados ayer en un Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales.

El ministro de Interior de Malta, Carmelo Abela, cuyo país preside la Unión este semestre, subrayó que la medida es un instrumento importante "para combatir la amenaza terrorista en Europa y mejorar la seguridad de nuestros ciudadanos".

También consideró que permitirá afrontar los riesgos potenciales a la seguridad interna, incluida la que implican los llamados "combatientes extranjeros".

La modificación obligará a los Estados miembros a llevar a cabo controles sistemáticos de todas las personas, incluidas aquellas que disfrutan del derecho a la libre circulación bajo la legislación comunitaria cuando crucen las fronteras exteriores.

Sus datos se contrastarán con los que figuran por ejemplo en las bases de datos del Sistema de Información Schengen, o las de Interpol sobre documentos extraviados y robados.

La regulación prevé alguna excepción en el caso de que esas consultas sistemáticas para las personas que disfrutan del derecho a la libre circulación, pueda llevar a un impacto desproporcionado en el flujo del tráfico en la frontera por tierra y por mar.

Los controles sistemáticos permitirán también a las autoridades asegurar que todo el que acceda a la Unión no amenaza la política pública, la seguridad interna o la salud pública.

La única salida que la nueva normativa otorga para que no se colapse el paso fronterizo hay que encontrarla en una serie de medidas previstas por la UE para evitar que los cambios tengan un "impacto desproporcionado" en el nivel de tránsito, como podría suceder en la Verja. Así, los Estados miembros podrán decidir realizar en las fronteras terrestres y marítimas un control "selectivo" sobre las personas con derecho a la libre circulación en momentos de fuerte presión en el tránsito, siempre que una evaluación de riesgo certifique que ello no aumentará la amenaza sobre la seguridad interior, las relaciones con países terceros o una amenaza para la salud pública. Las autoridades -españolas en este caso, por que Gibraltar no tiene obligación de cumplirlas al no pertencer al Acuerdo de Schengen- podrán recurrir a controles selectivos y no sistemáticos durante un periodo limitado de seis meses (prorrogables a 18 meses en situaciones excepcionales), si necesitan ese tiempo adicional para adaptarse a las exigencias de infraestructura y logística que exige la nueva norma.