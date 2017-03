El Reino Unido empuja a la Verja a un futuro incierto

Nueve meses después de que sus ciudadanos votaran en masa por continuar en la Unión Europea, Gibraltar se despertó ayer con la imagen de la primera ministra británica, Theresa May, estampando su firma en la carta con la que el Reino Unido notificó oficialmente su firme deseo de dejar el club comunitario. Es la fotografía que muchos ciudadanos de la comarca y el 95,9% de los gibraltareños no querrían haber visto nunca, porque pone en riesgo algo tan preciado como la fluidez en la Verja que separa La Línea y el Peñón, la que sirve para generar una preciada actividad económica en una zona castigada por el paro como pocas.

Ahora se avecinan dos años de negociaciones que todas las partes implicadas afrontan cargadas de interrogantes. Son tantos y tan variados los aspectos de la negociación que nadie puede vaticiar cómo acabará afectando al paso fronterizo.

Berlín rechaza la intención de Londres de tratar a la vez el divorcio y el nuevo acuerdo

Sí se aprecian algunas pistas. Para empezar a May parece preocuparle más lo que pueda ocurrir en la otra frontera terrestre que tendrá con la UE (Irlanda) que lo que suceda en la del sur de Andalucía.O al menos eso es lo que se desprende de la carta que dirigió ayer al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para notificarle la salida. "En particular, deberíamos prestar atención a la relación única de Reino Unido con la República de Irlanda y a la importancia del proceso de paz en Irlanda del Norte", se puede leer en una misiva en la que no dejó ningún mensaje directo para Gibraltar. Sí se perciben, en cambio, algunos indirectos. "Siempre deberíamos poner a nuestros ciudadanos por delante", "deberíamos trabajar juntos para minimizar las alteraciones y proporcionar tanta certidumbre como sea posible" o "deberíamos negociar de forma constructiva y respetuosa, con espíritu de cooperación sincera", son algunos de los mensajes que pueden interpretarse en clave gibraltareña de la histórica carta.

May mostró en el día en el que desencadenó el Brexit un perfil menos desafiante, más conciliador que en los meses previos. Además de prometer resolver "lo antes posible" la situación legal de los comunitarios que viven en el Reino Unido, la jefa del Gobierno británico dijo que ha llegado la hora de dejar atrás las divisiones surgidas tras el plebiscito, para "unir" al país y buscar el mejor acuerdo posible, según declaraciones recogidas por Efe.

"Vamos a tomar nuestras propias decisiones y leyes, vamos asumir el control de las cosas que nos importan más, y vamos a aprovechar esta oportunidad para construir un Reino Unido más fuerte, más justo", dijo la primera ministra quince minutos después de que Barrow hiciera entrega de la misiva, de seis folios.

Aunque ofreció una "cooperación sincera" a los Veintisiete, la primera ministra fue firme al advertir en su carta de que el "fracaso" en alcanzar un acuerdo puede tener consecuencias en la lucha contra el terrorismo y el delito, que pueden "verse debilitados".

"Queremos ser capaces de acordar una relación profunda y especial" con una Unión Europea "que se mantenga fuerte y próspera y que pueda liderar el mundo, proyectando sus valores", agregó. También trasladó a Bruselas su interés en establecer un periodo de transición para evitar que una ruptura abrupta de las relaciones suponga un "precipicio" para las empresas y los individuos.

"Las personas y las empresas en ambos lados -manifestó-, en el Reino Unido y la Unión Europea, se beneficiarían de un periodo de implementación que permita un ajuste suave y ordenado a las nuevas disposiciones".

En la carta, May presentó varios principios que deben guiar las conversaciones con los Veintisiete, entre los que figura la intención del Gobierno de aumentar el poder de decisión de las administraciones autónomas, en respuesta al reclamo de otro referéndum de escisión escocesa y la petición de los norirlandeses de mantener una frontera abierta con sus vecinos del sur.

Además, la misiva subraya que el Reino Unido buscará un "amplio acuerdo en seguridad" con sus todavía socios comunitarios tras su salida, así como en crear un entorno favorable para construir una nueva relación comercial con la Unión.

"Entendemos que habrá consecuencias para el Reino Unido al dejar la Unión Europea: Sabemos que perderemos influencia sobre las normas que regulan la economía", admite May.

Al mismo tiempo, abogó por continuar trabajando juntos para proteger "nuestros valores europeos compartidos" y recalcó, sobre todo, que "el mundo necesita los valores liberales y democráticos de Europa".

Pese a la buena voluntad inicial, la primera discrepancia no tardó en llegar. Como era de esperar, por el dinero. Londres ha pedido una negociación simultánea del acuerdo de salida y del estatus comercial futuro con el objetivo de aprovechar las conversaciones para rebajar la factura que debe pagar por irse, que la Comisión Europea cifró en 60.000 millones. Respondió la canciller alemana, Angela Merkel, que ni hablar, que primero el divorcio y después, el nuevo pacto que marque cómo será la nueva relación. "Las negociaciones deben primero aclarar cómo vamos a deshacer nuestros vínculos actuales, y solo cuando esta cuestión haya sido aclarada podremos, espero que pronto, empezar a hablar de nuestra relación futura", explicó Merkel, que manifestó que "el Gobierno alemán trabajará para que la salida del Reino Unido tenga la menor repercusión posible sobre los muchos ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido".

"La UE es una historia de éxito única y lo sigue siendo tras la salida de Reino Unido", concluyó.