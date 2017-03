El Reino Unido defiende que podrá abandonar la UE sin pagar la factura

El Reino Unido podrá legalmente dejar la Unión Europea (UE) sin abonar dinero alguno en caso de que no haya acuerdo al término de los dos años de negociaciones con Bruselas. Así se refleja en un informe de la Cámara de los Lores difundido ayer.

La subcomisión parlamentaria de asuntos financieros de la UE afirma que el Reino Unido estará en una posición legal "fuerte" si ese plazo acaba sin un acuerdo entre ambas partes, aunque advierte de que eludir los compromisos económicos socavaría las opciones de llegar a un buen pacto comercial con el resto de los países miembros.

"Aunque hay interpretaciones contradictorias, concluimos que, si no se llega a un acuerdo, toda la legislación de la Unión Europea -incluidas las cláusulas relativas a las contribuciones financieras y la maquinaria para su adjudicación- dejaría de aplicarse", sostienen los lores. En consecuencia, "el Reino Unido no estaría sujeto a ninguna obligación legal de hacer contribuciones financieras", añaden. "Esta situación no sería deseable para el resto de Estados miembros, que tendrían que decidir cómo cubrir el agujero en el presupuesto dejado por la salida del Reino Unido de la UE sin ningún tipo de transición", añaden.

La subcomisión advierte no obstante de que ese enfoque también "dañaría las perspectivas de alcanzar acuerdos amistosos en otros asuntos" con los países comunitarios.

Los lores señalan que, en caso de que alguno de los Estados miembros quisiera querellarse contra el Reino Unido por presunto incumplimiento de sus obligaciones financieras, sería "cuestionable" qué tribunal podría tener jurisdicción.

El pasado día 20, el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, dijo que los ciudadanos británicos pagarán una factura "muy cara" por su decisión mayoritaria de salir de la Unión Europea. "Los británicos deben saber que el Brexit no será a coste reducido o a coste cero, deben respetar los compromisos en cuya confección hayan participado", indicó Juncker en un discurso ante el Parlamento Federal belga. "Por tanto, la factura será, por decirlo un poco vulgarmente, muy cara", agregó. Juncker afirmó que "será una negociación difícil" y que llevará "años para ponernos de acuerdo sobre las modalidades de salida y sobre la arquitectura futura de las relaciones entre el Reino Unido y la UE".

El portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, afirmó el mes pasado que la UE exigirá al Reino Unido, una vez que haya abandonado el bloque comunitario, el pago de varios miles de millones de euros correspondientes a obligaciones financieras contraídas en el pasado.

El portavoz del Ejecutivo europeo no mencionó la cantidad que Londres debe anobar, pero los expertos calculan que se trata de una suma que puede alcanzar los 60.000 millones de euros. Se trata de obligaciones presupuestarias asumidas en parte por el Reino Unido que deberían ser liquidadas después de que Londres haya abandonado la UE, previsiblemente en 2019, aseguró en un estudio el laboratorio de ideas Centre for European Reform. Otras partidas importantes son los gastos de jubilación para funcionarios de la EU y compromisos asumidos en el pasado por el Reino Unido como su participación en el programa de rescate para Irlanda. Schinas dijo que para la UE se trata de un asunto importante con vistas a las próximas negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la UE, el Brexit. El portavoz explicó que si Londres se negara a pagar, los demás 27 países miembros de la UE se verían obligados a asumir la factura. Schinas comparó la situación con alguien que visita un pub con 27 amigos y pide una ronda de cervezas: "Aunque decidas irte mientras la gente todavía está celebrando, estás obligado a pagar la ronda que has pedido".

Las negociaciones sobre el Brexit, que se prolongarán durante dos años, comenzarán cuando la primera ministra británica, Theresa May, presente a finales de marzo en Bruselas la solicitud oficial de salida del Reino Unido.