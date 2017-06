Reino Unido incluye a Gibraltar en una propuesta del 'Brexit'

En cambio, los que hayan llegado después de la fecha de corte podrán quedarse durante "al menos un periodo temporal" y podrían cualificar para la residencia permanente "dependiendo de sus circunstancias". "Pero este grupo no debe tener ninguna expectativa de un estatus de residencia permanente garantizada", avisa en su propuesta. Walker dejó claro que Reino Unido no aceptará la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia (TUE) tras el Brexit , un punto de divergencia con la UE. "Tenemos toda la intención de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos de la UE", aseguró, insistiendo en que Reino Unido cuenta con "un sistema judicial independiente fuerte" en el que se puede "confiar" para hacer cumplir los "derechos acordados". Además, recalcó que si se logra un acuerdo "como parte de un acuerdo de retirada, estará sujeto al Derecho Internacional también". "Habrá una doble protección", dijo. "Incluso en el escenario donde no logremos un acuerdo estaría en el interés de Reino Unido dar garantías a estas personas", pero sobre la base de "la reciprocidad".

May fue muy criticada, especialmente por su propio Partido Conservador, por no mencionar expresamente a Gibraltar en la carta que envió el 29 de marzo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que dio inicio al periodo de negociaciones con la Unión Europea (UE). En el documento de 24 páginas presentado el lunes, el Gobierno británico menciona brevemente a Gibraltar dos veces.

La CE insiste en excluir al Peñón

La Comisión Europea (CE) insistió ayer en que cualquier acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido deberá contar con el apoyo de España, después de que la primera ministra británica, Theresa May, incluyera referencias al Peñón en su propuesta sobre derechos de los ciudadanos. En el plan para regular el estatus de los británicos y los comunitarios expatriados después del Brexit, presentado este lunes en Londres, aparecen menciones a Gibraltar, contrariamente a la opinión de la UE de que cualquier acuerdo relativo al Peñón debería recibir el visto bueno de España. Fuentes comunitarias remitieron a las directrices negociadoras sobre el Brexit aprobadas en el Consejo Europeo extraordinario del pasado 29 de abril. Estas subrayan que cualquier acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y el Reino Unido deberá contar con la aprobación de España. En cualquier caso, precisaron que la Comisión aún está analizando la propuesta de May y no ha tenido tiempo suficiente para profundizar en todos los detalles del documento. El portavoz de la CE, Margaritis Schinas, apuntó que, en esta propuesta de veinte páginas, "cada línea, cada punto cuenta, y necesita ser analizado". "Estamos hablando de más de tres millones de ciudadanos y no es algo que puede analizarse a la ligera", añadió durante la rueda de prensa diaria de la Comisión. Asimismo, agregó que el negociador jefe del Ejecutivo comunitario, Michel Barnier, presentará al colegio de comisarios su primera evaluación sobre el plan británico para los derechos de los ciudadanos el 12 de julio. "Para entonces el análisis de la propuesta se habrá completado", dijo Schinas, quien precisó que Barnier ofrecerá tras esa evaluación una rueda de prensa para atender a los medios. Las fuentes añadieron que Bruselas debatirá la proposición con los veintisiete Estados miembros de la Unión (todos, menos el Reino Unido) y que también se abordará en la próxima ronda de negociaciones con Londres, prevista para el 17 de julio. Por su parte, Schinas recordó que los miembros de la CE no están "capacitados para hacer un comentario de cada propuesta o comentario que venga del Reino Unido". "No vamos a brexitizar la sala de prensa", zanjó.