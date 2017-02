Rajoy y May hablan veinte minutos del 'Brexit' sin nombrar a Gibraltar

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y su colega británica, Theresa May, mantuvieron ayer una charla de unos 20 minutos para conversar sobre el proceso hacia el Brexit en el que ni siquiera nombraron a Gibraltar. Tampoco abordaron los términos de la negociación, que la Unión Europea se niega a iniciar hasta que Londres no notifique formalmente la decisión de abandonar el bloque. Eso sí el jefe del Gobierno recordó en una rueda de prensa posterior al encuentro que si el Reino Unido sale de la UE, también lo hace Gibraltar y no se le aplicará el acervo comunitario desde el mismo instante en que eso ocurra.

No obstante, Rajoy abogó por que las conversaciones para consumar el divorcio británico sean "constructivas" y "en positivo", con el objetivo de "no perjudicar" a los intereses de los ciudadanos españoles que viven en Reino Unido, ni de los británicos que residen en España, lo que puede entenderse de forma positiva en clave gibraltareña.

Rajoy dijo a May que la UE va a estar unida en el proceso del Brexit y no habrá negociaciones bilaterales de los socios europeos con el Reino Unido. La conversación se produjo antes de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra en La Valeta (Malta). El presidente del Gobierno español informó de que pidió a May un proceso rápido para la salida del Reino Unido de la UE con el fin de no prolongar en el tiempo una situación de provisionalidad.

De la misma forma, instó a que en ese proceso haya un enfoque constructivo tanto por parte de su país como de la UE y le explicó el deseo de España de mantener el nivel de relaciones humanas y comerciales existente en la actualidad y actuar con "generosidad". Un aspecto que cree muy importante y ante el que recordó que los españoles son el octavo colectivo de extranjeros residentes en el Reino Unido (más de 100.000), mientras que en España viven más de 300.000 británicos.

Al plantearle si esas circunstancias pueden implicar algún tipo de negociación bilateral, lo rechazó de forma rotunda. "La Unión Europea va a ir unida", subrayó al tiempo que negaba conversaciones bilaterales porque las va a encabezar en nombre de todos el encargado de la UE para ello, Michel Barnier.

Y añadió: "Yo estoy representado por el señor Barnier, y como yo, el resto de los países de la UE". Sí insistió Rajoy en su deseo de que el proceso se desarrolle de la mejor manera posible.

Por su parte, May expuso las últimas novedades del proceso, tras presentar el jueves su hoja de ruta en Londres, y confirmó que mantiene los planes de activar la negociación con los Veintisiete "antes de que finalice marzo".

Además, la Unión Europea mantiene la puerta cerrada a negociar las condiciones del Brexit hasta que el Gobierno británico no invoque el artículo 50 del Tratado de la UE, lo que en la práctica activa la negociación formal y una cuenta atrás irreversible de dos años para pactar una salida.

La premier ha aprovechado su encuentro con los líderes europeos para concertar varias reuniones bilaterales con algunos de ellos, como Rajoy o el austríaco Christian Kern. Entre tanto, los Estados miembros trabajan sin Reino Unido en diseñar las que serán las líneas generales de la conversación, para tener preparada la estrategia del bloque cuando arranquen las conversaciones.