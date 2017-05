Piqué cree que España negocia ahora sobre Gibraltar desde la "fortaleza"

El exministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué -quien negoció con Reino Unido el acuerdo de cosoberanía de Gibraltar del año 2002, que se frustró en el último momento- insta al Gobierno a negociar sobre el Peñón aprovechando la posición de "fortaleza" que le ha brindado el Brexit, ya que entiende que la Roca tiene más que perder que ganar con la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

En un informe realizado para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, Piqué se muestra convencido de que la idea de cosoberanía sigue siendo, a pesar del rechazo inicial de los gibraltareños, "la mejor de las opciones, ante la ausencia de alternativas reales".

Considera que los gibraltareños tienen más que perder que ganar con la salida de la UE

"Ya no estamos hablando de un acuerdo amistoso entre iguales, socios, aliados y amigos. Estamos hablando de un Estado que ha decidido irse de la Unión Europea y que, con su decisión, arrastra a un territorio que se verá severamente afectado, salvo que acceda a ser parte activa de una eventual solución satisfactoria para todas las partes", escribe el exjefe de la diplomacia española.

Afirma que hace 15 años ambas partes asumieron negociar y acordar sobre la base de la igualdad. "Ahora nos encontramos nuevamente ante una potencial (y real) posición de asimetría. Pero esta vez, la fortaleza, gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea, corresponde a España", añade.

Piqué admite que no es imaginable que el Reino Unido "acepte sin más una descolonización en contra de la opinión de los ciudadanos de Gibraltar", pero avisa de que tampoco España "puede aceptar la perdurabilidad de una situación que solo tiene sentido en el marco de los Tratados de la Unión que obligaban a ambos estados".

"Estamos, pues, ante una gran oportunidad para cerrar una obsoleta y anacrónica reminiscencia del pasado. Nuestros dos países lo merecen. Y los gibraltareños, aunque no lo crean y aún no lo sepan, también", asegura.

En contra de lo que el Reino Unido tradicionalmente defendía respecto de que correspondía a España la responsabilidad de convencer a los gibraltareños de un cambio de estatus, Piqué elogia el coraje que demostró su colega Jack Straw -secretario del Foreign Office en 2002- asumiendo que esa responsabilidad "le correspondía, en primer lugar, al Gobierno del Reino Unido".

Straw, según Piqué, "entendió con claridad la necesidad y conveniencia de ofrecer un futuro estable, seguro y próspero a Gibraltar, y que eso solo era posible a medio y a largo plazo a través de un acuerdo con España y olvidarse para siempre de absurdas y vetustas posiciones "imperiales".

En 2002 la propuesta de cosoberanía negociada entre los dos países al final no salió adelante por algunas diferencias entre ambas partes que afectaban fundamentalmente, según Piqué, al carácter duradero o definitivo del acuerdo, a la naturaleza de un eventual referéndum vinculante en Gibraltar o al estatus legal y operativo de la base naval y otras instalaciones militares.

Piqué, que no ha querido dar más detalles al respecto, considera que esas diferencias, aunque "no menores", son "resolubles". Y aconseja al Gobierno español negociar en el momento actual "con inteligencia, discreción, generosidad y con control de los tiempos". "Sabiendo que, desde siempre, una buena y eficaz diplomacia combina la explicitación de los efectos negativos de un no acuerdo, con los efectos positivos de un acuerdo razonable", concluye.