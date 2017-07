Picardo garantiza los derechos de los trabajadores "lo decida o no Reino Unido"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, aseguró ayer que se extenderán en el futuro todos los derechos comunitarios a los trabajadores españoles en el Peñón, "lo decida así o no Reino Unido" durante las negociaciones del Brexit.

"Si eres español o de cualquier otra nacionalidad europea y estás establecido o trabajando hoy en Gibraltar tendrás todos los derechos en el futuro, es lo que se plantea el Gobierno de Gibraltar desde el primer momento, lo decida así o no Reino Unido", aseguró Picardo a los periodistas en Marbella, donde participó ayer en uno de los cursos de verano de la Universidad de Málaga dedicado a la salida de Reino Unido de la UE.

El ministro principal subrayó, sin embargo, que España "ha elegido que haya una cláusula en las directrices de la negociación por la cual cualquier nuevo acuerdo que haya entre Reino Unido y la Unión Europea en el futuro no se aplique automáticamente a Gibraltar". Picardo se refería así a la decisión adoptada por la Unión Europea de que una vez que Reino Unido deje la Unión, "ningún acuerdo entre la UE y Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y Reino Unido". Así se recogió en las directrices a seguir por la UE en la negociación del Brexit.

"Es lo que ha decidido el Gobierno de España, yo todavía no comprendo por qué piensa que eso es una buena política para sus ciudadanos en la zona", apuntó Picardo, que advirtió que eso podría poner en riesgo los derechos comunitarios de los empleados de la UE que se establezcan en Gibraltar a partir del 29 de marzo de 2019. "Si ese acuerdo entre Reino Unido y la UE tiene alguna vertiente que proteja los derechos de los trabajadores futuros y le dé a ellos derechos comunitarios, los mismos derechos que tiene un británico en Gran Bretaña, automáticamente, y por operación de esa cláusula que ha buscado el Gobierno español, no se aplicarán a futuros trabajadores de la UE, también los españoles, que se establezcan en Gibraltar", señaló Picardo, que pronunció ayer la conferencia Gibraltar tras el brexit en los cursos de verano de la Universidad de Málaga.

El ministro principal explicó que el Gobierno español "insiste" en negociar con Reino Unido cuando éste no tiene "potestad constitucional" en Gibraltar en relación con este asunto y calificó de "muy fluida" la relación con la UE. "Todos los ministros principales han estado por la labor de lograr una mayor cooperación con España desde la década de los 60. A algunos se nos ha negado la oportunidad de tener esa interlocución. Peter Caruana me ha dicho que tuvo la suerte de encontrarse con un gobierno del PSOE en Madrid que estaba dispuesto a tener esa interlocución y en un periodo muy corto de cinco años se resolvieron problemas que habían estado décadas", aseguró.

Picardo afirmó que Gibraltar y Reino Unido "siguen sentados en la mesa del tripartito" mientras que "la única parte que se levantó en ese diálogo fue la española".

Tras señalar que, pese a que hay que atenerse a las consecuencias del Brexit, el "pueblo de Gibraltar permanece todavía convencido de que el proyecto europeo es lo mejor", subrayó que "hay que ponerse a pensar en cómo vamos a asegurarnos de que no pase nada por la cosoberanía". Picardo consideró que la colonia británica "seguirá siendo muy próspera y seguirá creciendo incluso fuera de la Unión Europea...Yo no puedo intentar dar lecciones a una economía como la de Reino Unido, la italiana, la francesa o la española, pero si viene una tormenta y eres un pequeño corcho a lo mejor te mojas pero no te vas a hundir; si eres un gran naviero tienes un problema más grande". El ministro principal recordó que "Gibraltar buscaba un estatus diferente, lo que se podría haber logrado con creatividad, pero España no ha estado por la labor y ha insistido en que pasaba todo por la cosoberanía".