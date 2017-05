Picardo pide a May y Corbyn que defiendan la fiscalidad de Gibraltar

El Gobierno de Gibraltar quiere introducir el conflicto de la Verja en las elecciones británicas que se celebrarán el próximo 8 de junio. Para ello ha pedido a los partidos que incluyan en sus programas electorales un compromiso para preservar el régimen fiscal y jurídico de la Roca antes, durante y después del Brexit.

Todo esto al margen del llamado doble bloqueo, que implica que el que gobierne no entregará la soberanía de Gibraltar a ningún otro Estado y tampoco negociará la cesión del mismo sin el permiso de los gibraltareños.

Esta iniciativa llega después de que los 27 países que compondrán la Unión Europea tras la salida del Reino Unido decidieran excluir al Peñón de cualquier negociación y conceder a España la última palabra a la hora de aplicar en la Roca los distintos puntos del acuerdo de divorcio final.

España pretende que la UE reconozca a Gibraltar como un paraíso fiscal y que presione para que cambie su normativa fiscal hasta equipararla con el Campo de Gibraltar.En unas declaraciones recogidas por The Sun, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, manifiesta que "España está empeñada en destruir la economía de Gibraltar como parte de la ruta a una eventual toma de control de su soberanía".

"Lo que necesitamos es ver a todos los partidos que participan en las elecciones en el Reino Unido comprometerse con la defensa de la capacidad de Gibraltar para hacer negocios al margen de la intimidación española". "El Reino Unido está en contra de la armonización fiscal y defiende el derecho de cada país a establecer sus propias tasas de impuestos", declaró Picardo. "Ahora que tenemos el anteproyecto de España, sería criminal no estar preparados para hacer frente a sus tácticas agresivas en los próximos meses de difíciles conversaciones del Brexit", insistió. Los ministros conservadores aún no han desvelado si incluirán el compromiso de proteger la economía de Gibraltar en un programa que lanzarán el jueves. Sin embargo, la ministra de Exteriores en la sombra del Partido laborista, Emily Thornberry, sí ha recalcado que su partido hará que "la prosperidad de Gibraltar no es negociable" si gana las elecciones. "España no es nadie para dictar el futuro económico de Gibraltar y Theresa May nunca debió dejarle pensar que lo era", manifestó.