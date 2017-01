El Peñón es la última prioridad de May, avisa el ex viceprimer ministro Clegg

Gibraltar estará "entre las últimas prioridades de la lista" en la negociación que la primera ministra británica, Theresa May, entable con sus socios europeos para concretar la salida de Reino Unido de la UE (Brexit), según reconoció ayer el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg.

Así se expresó el jueves pasado el 'número dos' del Gobierno británico en el primer mandato de David Cameron, durante un acto en el Mile End Institute de la Universidad Queen Mary de Londres en la que respondió a las preguntas de varios asistentes.

Una ciudadana gibraltareña quiso conocer su visión sobre la situación de Gibraltar en las negociaciones del Brexit. Clegg admitió que el referéndum del pasado 23 de junio ha dejado a los gibraltareños "en la más imposible de las situaciones".

Una abrumadora mayoría de más del 90% votó a favor de permanecer en la UE. Por eso el Gobierno gibraltareño presiona a Londres para que negocie la relación futura del Peñón con la UE, con la aspiración de que puedan mantener unos vínculos mayores con la Unión de los que tendrá Londres cuando se concrete el Brexit.

España se opone a que Reino Unido pueda pactar directamente con la UE cuestiones que afecten a Gibraltar y exige que cualquier relación futura de Gibraltar con la UE deberá acordarse de manera bilateral entre España y el Reino Unido.

En el acto, cuyo audio ha compartido en Internet la institución académica y del que se ha hecho eco el periódico local The Gibraltar Chronicle, el exlíder de los liberales británicos recomienda a los gibraltareños que sean "muy bravos e inusitadamente inflexibles" en sus peticiones a Londres.

En su opinión, que May haya optado por la versión más dura del Brexit, incluso a costa de perder el acceso al mercado único europeo, demuestra que no sólo "no le importa Gibraltar", sino que tampoco le preocupa la opinión de los escoceses ni la de los ciudadanos de Irlanda del Norte, también partidarios de permanecer dentro de la Unión.

Clegg, que está casado con un vallisoletana, también manifestó su percepción de que, probablemente, España "no va a romperse el culo" para ayudar a Gibraltar. Y se refirió al anterior jefe de la diplomacia española -"¿cómo se llamaba?", preguntó a la audiencia- como un "pelma" con la cuestión de Gibraltar con el que solía tener encontronazos verbales.