El Peñón pide que los guardias civiles no entren en uniforme

Las autoridades locales de Gibraltar se han puesto en contacto con el Gobierno de España para intentar que cese la entrada de guardias civiles en Gibraltar en uniforme cuando están fuera de servicio.

Según publicó ayer la GBC, este contacto surge después de que un oficial fue fotografiado en el mostrador de una estación de servicio cercana a la Verja, con el uniforme completo, haciendo una compra. La fotografía se ha difundido ampliamente por las redes sociales y ha causado indignación entre algunos vecinos de Gibraltar.

En respuesta a las preguntas del GBC, un portavoz del gobierno dijo que es una "convención que los miembros de las fuerzas militares y paramilitares no entren en otra jurisdicción en uniforme".

En este caso, resalta la radiotelevisión gibraltareña, "el agente no portaba un arma, no actuó de manera provocativa y no trató de hacerse pasar por un oficial de policía, por lo que no se considera que haya violado la ley".