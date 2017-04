May telefonea a Picardo para reiterar su "férreo compromiso" con Gibraltar

La primera ministra británica, Theresa May, telefoneó ayer al ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, para expresarle que su Gobierno mantiene un "férreo compromiso" con el Peñón y que está "totalmente dedicado a trabajar con Gibraltar para asegurar el mejor resultado para el Brexit", como se denomina a la salida británica de la Unión Europea (UE).

Según informó un portavoz de Downing Street, May reiteró a Picardo que el Reino Unido sigue "absolutamente comprometido en su apoyo a Gibraltar, a su pueblo y a su economía". "La primera ministra le ha dicho que nunca entraremos en disposiciones por las cuales el pueblo de Gibraltar vea transferida su soberanía a otro Estado en contra de sus deseos expresados libre y democráticamente, ni tampoco entraremos nunca en un proceso de negociación de la soberanía con el que Gibraltar no esté satisfecho", explicó el portavoz.

La líder conservadora transmitió también al dirigente del Peñón que el Reino Unido "continuará involucrando totalmente a Gibraltar" durante las negociaciones con Bruselas para el Brexit.

El Gobierno británico fue acusado este fin de semana de cometer "un gran error estratégico" al no mencionar a Gibraltar en la carta que el pasado miércoles remitió a la UE para iniciar la negociación de abandono del bloque.

Así lo expresó el líder del Partido Liberal Demócrata, Tim Farron, uno de varios diputados que opinaron que la omisión de la primera ministra pone al Reino Unido en una posición de desventaja de cara a esas conversaciones.

La Unión Europea manifestó el viernes, al presentar sus líneas negociadoras en respuesta a la misiva de Londres, que ningún acuerdo entre los Veintisiete y el Reino Unido, una vez que el país abandone el club comunitario, podrá aplicarse en Gibraltar sin un acuerdo previo entre el Reino Unido y España.

El Gobierno británico insiste en que, aunque May no citó a Gibraltar en la carta en que precisó sus prioridades negociadoras, sí lo hizo en su intervención en la Cámara de los Comunes, cuando reiteró que el Reino Unido es "absolutamente firme en su apoyo a Gibraltar" y aseguró que el Peñón estará "cubierto" por las negociaciones británicas del Brexit. May sí citó a la otra frontera terrestre que habrá entre el Reino Unido y la UE, la de Irlanda, tanto en la carta como en el Parlamento.

El poder de veto concedido a España, que convierte el futuro de Gibraltar en una cuestión bilateral, indignó al Gobierno de Picardo, que el viernes acusó al Ejecutivo español de intentar "manipular" al Consejo Europeo.

Para Picardo, el "borrador" de las directrices, que tendrán que ser ratificadas en una cumbre el 29 de abril, "sugiere que España trata de salirse con la suya, hipotecando la futura relación entre la Unión Europea y Gibraltar".

A medida que prepara su propuesta para la negociación, el Gobierno de May tendrá que plantearse cómo recupera la ventaja perdida en torno al asunto del Peñón, territorio que está bajo soberanía británica desde 1713 y que en un referéndum en 2002 rechazó por un 99 % de los votos la posibilidad de una soberanía compartida con España.

En medio de esta polémica, el presidente del Gobierno español y del PP, Mariano Rajoy, aseguró el sábado que la "prioridad" de su Ejecutivo es defender los derechos de los españoles que viven en el Reino Unido y en Europa tras la culminación del proceso de negociación que derivará en el Brexit, así como tener "la mejor relación posible" con el Reino Unido cuando haya abandonado definitivamente la Unión Europea. Rajoy calificó de "importante" lo que pueda ocurrir cuando el Reino Unido abandone definitivamente la UE, y aseguró que este país se va "porque ha querido" lo que para él "es un error" pero es una decisión que "hay que respetar".