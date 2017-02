May solicita a los lores que no pongan trabas al trámite de la ley del 'Brexit'

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió ayer a los lores que no dificulten la tramitación del proyecto de ley del Brexit, antes de asistir en persona al primer debate sobre el texto en la Cámara alta del Parlamento.

Durante una visita al centro de Inglaterra previa a la sesión parlamentaria, May recordó que el proyecto de ley, que autorizará al Gobierno a iniciar las negociaciones con Bruselas sobre la salida del país de la UE, fue aprobado el 8 de febrero "sin enmiendas" por la democráticamente elegida Cámara de los Comunes. "Espero que la Cámara de los Lores (que es designada y no elegida en las urnas) preste atención a eso", afirmó May durante su viaje a Stoke-on-Trent.

Está previsto que los lores voten sobre el proyecto de ley a principios de marzo

"Como es apropiado, habrá debate y escrutinio en la Cámara de los Lores, pero no quiero ver a nadie reteniendo la voluntad del pueblo británico", que el pasado 23 de junio votó "por salir de la Unión Europea", recordó.

La primera ministra asistió después al inicio del debate en la Cámara alta, si bien un portavoz oficial negó que lo hiciera para intimidar a los pares. May hizo acto de presencia para "reconocer la importancia de la legislación a su paso por los Lores", dijo la fuente, que negó que el Gobierno les haya amenazado con promover una posible eventual abolición si entorpecen el proceso parlamentario.

Durante la primera sesión de debate, la líder conservadora en la Cámara de los Lores, la baronesa Natalie Evans de Bower Park, instó a sus colegas a respetar "la primacía" de los Comunes y ser "constructivos" en su revisión de la legislación. Según argumentó, el proyecto de ley de la Unión Europea "no es el contexto para moldear los términos de la salida de la UE", sino que solo pretende "autorizar al Ejecutivo" a activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que marcará el inicio de los dos años de negociaciones con los Veintisiete.

Para aplacar a los pares de otros partidos que aspiran a enmendar la legislación, aseguró que el Gobierno presentará una moción sobre el acuerdo al que llegue con Bruselas para que este sea estudiado por el Parlamento antes de ser rubricado.

Por su parte, la líder laborista en la Cámara de los Lores, la baronesa Angela Smith of Basildon, confirmó que su partido no piensa "bloquear o sabotear" la legislación, pero sí quiere enmendarla a fin de conseguir garantías para los comunitarios que residen en el Reino Unido y que los parlamentarios puedan votar sobre el acuerdo final con la UE antes de que quede cerrado.

El líder liberaldemócrata, el barón Richard Newby, admitió que su partido intentará enmendar el proyecto de ley con el objetivo de que pueda celebrarse un referéndum popular sobre el acuerdo entre Londres y Bruselas.

El Gobierno de May no tiene mayoría absoluta en la Cámara de los Lores, que, con 805 miembros, cuenta con 252 pares conservadores, 202 laboristas, 102 liberaldemócratas, 178 independientes, 26 obispos y otros miembros no afiliados. Ante esta situación es improbable que la Cámara alta frustre la legislación gubernamental, puesto que ya ha sido aprobada por los diputados, por 494 votos a favor y 122 en contra, una mayoría de 372.

Los lores proseguirán hoy su debate y está previsto que voten sobre el proyecto de ley de la UE a principios de marzo, lo que se ajustaría al calendario de la primera ministra, que quiere invocar el artículo 50 antes de finales del próximo mes. Si todo avanza según lo previsto, May podría dar la notificación a los Veintisiete durante la cumbre de Malta del 9 y el 10 de marzo.

protestas de emigrantes. Emigrantes residentes en Reino Unido a favor de la Unión Europea llevaron a cabo ayer, en distintas ciudades de Reino Unido, concentraciones en contra del 'Brexit. Una de ellas tuvo lugar a las afueras de la sede del Parlamento británico con caretas de la primera ministra británica, Theresa May, y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.