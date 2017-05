May avisa del "riesgo" de que los laboristas negocien el 'Brexit'

La primera ministra y candidata conservadora británica, Theresa May, retomó ayer el asunto del Brexit, supuestamente su punto fuerte, en la campaña para las elecciones del 8 de junio ante el destacado avance de los laboristas en las encuestas.

May participó en un acto en Londres, que se centró en la salida del Reino Unido de la Unión Europea y advirtió del riesgo de un Gobierno laborista. "Los temas de esta campaña no ha cambiado desde que convoqué las elecciones hace seis semanas. ¿En quién confían para defender al Reino Unido para negociar el Brexit y obtener el mejor acuerdo posible en Europa?", se preguntó May.

"El Brexit es importante porque es la base de muchas otras cosas: de nuestra seguridad económica, nuestro lugar en el mundo, del futuro de nuestros servicios públicos y de las oportunidades para nuestros hijos", afirmó.

May alertó de que solo con perder seis escaños los conservadores perderían la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes (con un total de 650 escaños), y avisó de que existe el riesgo de un Gobierno laborista. "Podría significar, en tan solo diez días, un Gobierno en el caos: Jeremy Corbyn en el número 10; John McDonnell en el Tesoro, Diane Abbott en Interior, y Nicola Sturgeon y los liberaldemócratas moviendo los hilos", proclamó.