May intenta frenar la rebelión contra el 'Brexit' con la destitución de Heseltine

El antiguo viceprimer ministro británico y ex ministro de Defensa Michael Heseltine fue apartado ayer de su puesto de asesor del gobierno de Theresa May por encabezar el martes una rebelión conservadora contra el Brexit en la Cámara de los Lores.

Heseltine explicó que un miembro del grupo parlamentario conservador le notificó su despido tras la votación de los Lores, el martes por la noche, y que no tenía "ninguna relación" con May, a la que ni siquiera conoce personalmente. "No he oído nada del Número 10 (de Downing Street, dirección de la residencia oficial de la primera ministra), no tengo relación con el Nº10 desde que llegó" May al poder, dijo a la radio BBC.

May lanza un aviso a los europeístas de cara al regreso de la ley a la los Comunes

"Mi inquietud desde el principio viene de mi convicción que el resultado del referéndum es la decisión más desastrosa en tiempos de paz que hemos visto en este país", añadió Heseltine, protagonista de la revuelta interna que hizo caer a Margaret Thatcher y figura clave del gobierno de John Major. Heseltine fue la figura conservadora más visible de la Cámara de los Lores (alta) en sumarse a la oposición para aprobar dos enmiendas a la ley de salida de la Unión Europea: una que garantiza los derecho de los europeos tras el Brexit, adoptada la semana pasada, y la otra que exige al gobierno que el Parlamento pueda vetar el acuerdo final de divorcio con Bruselas, aprobada el martes. "Tengo que aclarar que aunque acepto el mandato de negociar la salida de la UE, no acepto que ese mandato valga para siempre y en todas las circunstancias. El 48% de nuestro pueblo rechazó ese concepto el año pasado, y tienen el mismo derecho a ser escuchados", dijo Heseltine en su discurso del martes en la Cámara de los Lores, citando el porcentaje de británicos que votaron a favor de la UE en el referéndum del 23 de junio.

El despido de Heseltine se interpretó como una aviso a navegantes para que los potenciales rebeldes conservadores de la Cámara de los Comunes cierren filas y derroten las enmiendas la semana que viene.

En la Cámara de los Lores se rechazaron dos enmiendas, una para que se adelanten las elecciones (toca en mayo de 2020) y sea un Gobierno salido de las urnas el que negocie con la UE y otra para que se repita el referéndum.

Una vez la ley reciba el consentimiento de los legisladores y la rúbrica de la reina Isabel II, la primera ministra tendrá el poder constitucional para comunicar a Bruselas la activación del artículo 50 e iniciar de forma oficial el periodo de desconexión.

El trámite parlamentario en los Lores impedirá a May activar ese proceso en la cumbre europea del 9 y 10 de marzo, como preveía, si bien espera hacerlo antes de fin de mes, el límite que se ha marcado para dar ese paso.