May intentará desbloquear la negociación el día 22 en Florencia

Juncker cree que el Reino Unido ya ha perdido su estatus internacional

La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea está costando al país su estatus internacional en todo el mundo, advirtió ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien dijo que esperaba que la UE y el Reino Unido forjen un acuerdo que evite el llamado Brexit duro, pero echó un jarro de agua fría sobre la ambición de Theresa May de que la salida conduzca al surgimiento de una "nación comercial grande" respetada en todo el mundo. El presidente de la Comisión también minimizó su interés en las negociaciones alegando que la salida del Reino Unido era un tema que "debería preocupar a los británicos, sobre todo, y preocupar menos a los europeos". "Las negociaciones están en marcha y, obviamente, una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea, ya no tendrá el mismo estatus que tenía, ni en Europa ni en la escena internacional", dijo a Euronews. Un grupo de unos 60 diputados conservadores euroescépticos ha firmado una carta, filtrada al periódico The Times, pidiendo a Theresa May que abandone las negociaciones con Bruselas y sin un acuerdo. Juncker cree que no sucederá el Brexit duro. "Mi hipótesis de trabajo es que habrá un acuerdo, no quiero imaginar una situación en la que el Reino Unido simplemente dejaría la UE sin un acuerdo y decirle adiós a todos sin un pacto para el futuro. No pretendo un Brexit duro", dijo. Cuando se le preguntó por qué no se había centrado más en Brexit en su discurso del Estado de la Unión el miércoles en Estrasburgo, argumentó que "ya se había convertido en el pasado".