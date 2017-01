May asegura que el 'Brexit' hará del Reino Unido un actor global más fuerte

La primera ministra británica, Theresa May, aseguró ayer que el Brexit hará del Reino Unido un actor global más fuerte, sobre todo a la hora de defender el libre comercio y el libre mercado, pero también para responder a las inquietudes de aquellos que se sienten víctimas de la globalización.

En su primer gran discurso ante el Foro Económico Mundial, sólo dos días después de precisar sus prioridades para el Brexit, tuvo tanto mensajes para el público en casa como para los líderes, inversores y empresarios mundiales.

Reiteró que los próximos años no serán un camino de rosas para el Reino Unido ante las "duras" negociaciones que se avecinan con los otros 27 socios de la UE y la necesidad de forjar "un nuevo rol para nosotros en el mundo".

Ese papel consistirá en erigirse en el "defensor más fuerte y enérgico de la libre circulación de capitales, del libre mercado y del libre comercio en cualquier parte del mundo", dijo. "El Reino Unido tiene esta oportunidad única ahora", señaló la premier, que aseguró que el país afronta su futuro con "confianza" y con la determinación de "abrazar el mundo".

May admitió que la decisión británica de abandonar la UE no siempre es comprendida y algunos socios se preguntan qué implicaciones tendrá para el proyecto comunitario, inmerso en una crisis de identidad y acosado por fuerzas populistas que fomentan las dudas sobre su viabilidad. May tranquilizó a los europeos al afirmar que el Reino Unido seguirá siendo el mejor amigo y vecino del club comunitario y que no tiene intención de distanciarse ni abandonar la cooperación con Europa.

También tuvo un mensaje al resto del mundo al afirmar que el no a la UE en el referéndum permitirá restaurar la democracia parlamentaria y la autodeterminación del país, tomar las riendas de su destino y decisiones propias. El Brexit, dijo, "nos convertirá en un actor global e internacionalista incluso mayor en acción y espíritu".