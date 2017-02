Longuet llega a Gibraltar tras andar 1.217 kilómetros en favor de Kenia

Adelaida Castillo, la algecireña que acogió en su casa a Ilse Longuet la noche antes de concluir en Gibraltar una hazaña de más de 1.217 kilómetros a pie y descalza, declaró a este diario que la había encontrado exhausta. Esta mujer belga, madre de un bebé de dos años y medio de padre keniata, comenzó en Barcelona el pasado 11 de noviembre la que quizás ha sido la mayor aventura de su vida. Inició un camino a pie, descalza y con su niña a cuestas para llamar la atención sobre la situación que viven los niños de Kenia, rodeados de pobreza, hambre y enfermedades.

Fue así como comenzó la campaña The 1000 km barefoot walk, una iniciativa destinada a recaudar fondos para llevar zapatos y comida hasta aquel país."He querido sensibilizar sobre el hecho de que casi la mitad de la población keniana vive bajo el umbral de la pobreza y muchos niños tienen que caminar descalzos a la escuela. La mayoría de los caminos en las zonas rurales de Kenia no están pavimentados, lo que causa dolorosas heridas en los pies de los pequeños. Esto, combinado con una mala higiene y malnutrición les conduce a graves infecciones", contaba Ilse desde la vivienda de la barriada de El Rinconcillo que le sirvió de cobijo en su última noche de travesía solidaria.

Junto a ella se encontraba su hija Helinah, que la ha acompañado durante estos meses en un viaje que ya quedará para siempre grabado en su memoria. Ilse y Helinah han compartido y vivido experiencias con decenas de personas. Han sido alojadas en unas cuarenta viviendas, hoteles y campings que han respondido a la llamada que ambas han ido realizando en las redes sociales para buscar alojamiento y comida. "Elegí España para hacer este camino por el buen clima. Me han ofrecido un lugar donde dormir en muchos sitios, y cuando no he encontrado una respuesta, hemos pasado la noche en la playa o en un parque natural", explicó esta mamá belga que ha contado con la ayuda extra de algunos amigos y personas que se han ido sumando a su travesía desde que la inició el pasado 11 de noviembre. En la mañana de ayer llegó por fin a Gibraltar, desde donde partió hasta Málaga para regresar en avión a Bélgica.

Adelaida Castillo, la algecireña que las acogió en su casa, la calificó de heroína y declaró: "La experiencia que ya ha vivido esa niña ya la quisiera yo para mí".

Su madre contó que para Helinah ha sido una aventura impresionante. "Imagínate, siempre amigos nuevos, juguetes nuevos, casas y niños nuevos".

Ilse ha logrado recaudar 5.528 euros, dinero que invertirá en comida y otros recursos necesarios para mejorar la vida de los niños keniatas. Viajará en marzo hasta Nairobi, donde se encontrará con los abuelos de Helinah y entregará 700 pares de zapatos conseguidos gracias a una promoción de una cadena de zapaterías belga que ofreció descuentos por cada uno de los pares de segunda mano que llevasen a sus tiendas.