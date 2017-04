Londres reitera que "jamás" cederá la soberanía sin el consentimiento del Peñón

El Gobierno británico reiteró ayer su "firme" compromiso con Gibraltar y subrayó que "jamás" cederá la soberanía sin consentimiento de los gibraltareños, en respuesta a las directrices de negociación del Brexit anunciadas por la Unión Europea (UE).

El ministerio británico para la salida de la UE señaló en un comunicado que la primera ministra, la conservadora Theresa May, ya expresó esta posición al informar el pasado miércoles de que había activado el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dio inicio al periodo de dos años de negociaciones con Bruselas.

May dijo el miércoles que el Reino Unido es "absolutamente firme en su apoyo a Gibraltar, su pueblo y su economía". "Hemos sido firmes en nuestro compromiso de no entrar jamás en disposiciones por las que el pueblo gibraltareño vería transferida la soberanía a otro Estado en contra de su voluntad, ni entrar en un proceso de negociaciones sobre la soberanía que no cuente con la aprobación de Gibraltar", afirmó. La jefa del Gobierno subrayó que Gibraltar estará "cubierto" por las negociaciones británicas del Brexit y aseguró que se involucrará en el proceso al Gobierno del Peñón.

La UE dijo ayer, al presentar sus directrices negociadoras, que ningún acuerdo entre los Veintisiete y el Reino Unido, una vez que este país abandone el club comunitario, podrá aplicarse en Gibraltar sin un acuerdo previo entre el Reino Unido y España.

Este poder de veto concedido al Estado español ha indignado a varios diputados conservadores británicos, entre ellos Andrew Rosindell y Bob Neil, que tuitearon, respectivamente, "sin concesiones" y "no nos vendemos".

El portavoz de Exteriores del Partido Liberal Demócrata, Tom Brake, instó por su parte a May a "presentar urgentemente un plan que asegure la protección de los ciudadanos de Gibraltar, incluyendo sus empresas y sus comunidades". "Es nuestra obligación proteger nuestros territorios de ultramar y cualquier intento de restar importancia a este asunto sería una negligencia del deber del Gobierno", afirmó.

El diputado británico que representa al Peñón en la Cámara de los Comunes, el tory Ashley Fox, dijo que "la soberanía de Gibraltar no se negocia". "He hablado con el ministro principal (Fabián Picardo) y me ha dicho que Gibraltar pagará cualquier precio antes que renunciar a la soberanía británica", mantuvo.