Londres acusa a Bruselas de plantear una negociación del 'Brexit' demasiado agresiva

El ministro británico encargado de la salida de la Unión Europea, David Davis, afirmó ayer que las exigencias de los Veintisiete para proteger los derechos de sus ciudadanos en el Reino Unido son "ridículamente altas". Cuando quedan veinte días para que comiencen las negociaciones, de las que la UE quiere excluir a Gibraltar, y ocho para las elecciones generales en el Reino Unido, el secretario del Brexit acusó a Bruselas de jugar demasiado duro. Fue a raíz de que los negociadores europeos confirmaran que los derechos deben extenderse a todos los miembros de la familia de ciudadanos de la UE que viven actualmente en el Reino Unido. Antes que Davis, la primera ministra, Theresa May, reiteró su intención de levantarse de la mesa de negociación sin acuerdo si la UE no le da lo que quiere.

En declaraciones a la radio LBC ayer, Davis dijo que las autoridades europeas estaban "jugando tácticas muy duras y alguien tendrá que saber cómo tratar con ellos". "Las demandas que están poniendo sobre la mesa son ridículamente altas sobre los ciudadanos de la UE", agregó. "Vamos a dar a los ciudadanos europeos aquí amplios derechos. No tenemos la intención de ser innecesariamente intensos sobre esto y lo vamos a tratar con ellos en las primeras negociaciones".

Los documentos publicados por la UE de cara al inicio de conversaciones formales del Brexit el 19 de junio, contemplan que todos los miembros de una familia actuales y futuros de los ciudadanos europeos en el Reino Unido deben tener el derecho a establecerse en este país después de que los británicos abandonen el bloque. El Gobierno de May no está de acuerdo y la propia jefa del Gobierno reiteró su mensaje de que la falta de acuerdo con la UE es "mejor que un mal acuerdo". La primera ministra afirmó durante un discurso en la región de West Midlands que Bruselas había adoptado una "posición de negociación agresiva" para las conversaciones, lo que la llevó a defender -en clave electoral- el argumento de que sólo ella, y no el laborista Jeremy Corbyn, es capaz de dirigir las negociaciones de Gran Bretaña.

El jefe negociador de la UE, Michael Barnier, dijo la semana pasada que se sentaría para las conversaciones el 19 de junio antes de informar a los líderes europeos de sus pretensiones de cara a la negociación un año después del referéndum.