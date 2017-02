Keir Starmer recibió casi 11.000 euros por 20 horas de trabajo para Gibraltar

El férreo opositor laborista a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sir Keir Starmer, percibió casi 11.000 euros por tan sólo 20 horas de trabajo en las que brindó asesoramiento jurídico a Gibraltar en diciembre de 2015. Según publica The Sun el trabajo se produjo unos días antes de que el Gobierno de Gibraltar publicara un proyecto de ley para permitir a sus ciudadanos votar en el referéndum sobre la permanencia en la UE. Según consta en el Registro de Intereses de los parlamentarios, Starmer recibió 9.480 libras (unos 10.972 euros).

En un comunicado remitido ayer, el Ejecutivo de Fabián Picardo afirma que "Keir Starmer es un ex Director de Fiscalía Pública del Reino Unido y un muy respetado abogado de Derechos Humanos". "Keir ha sido instruido para asesorar al Fiscal de Su Majestad General para Gibraltar en dos ocasiones. En ambas se ha solicitado su asesoramiento en relación a asuntos no políticos que afecten a los procesos y procedimientos relacionados con los mismos. Ambas instancias no tienen nada que ver con el Reino Unido o con la pertenencia o salida de Gibraltar de la Unión Europea", setencia.

Starmer, secretario de Estado en la sombra para la salida de la Unión Europea y que suena incluso como sucesor de Jeremy Corbyn al frente del partido laborista, se negó a revelar la naturaleza de su consejo legal para el gobierno de Gibraltar, pero insistió en que no tenía nada que ver con ayudar a redactar la legislación. "Como saben, el asesoramiento jurídico es confidencial y privilegiado", dijo.