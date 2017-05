La Justicia europea culpa a Gibraltar de verter sus aguas sucias en la Bahía

Gibraltar vierte sus aguas fecales sin tratar, de forma ilegal, desde hace 19 años. Así lo entiende el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que ayer dictaminó que la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en Gibraltar, que debería estar en funcionamiento desde 1998, incumple la Directiva 91/271/CEE. Por ello, condena al Reino Unido al pago de las costas de un procedimiento que comenzó en marzo de 2015, cuando la Comisión Europea, a raíz de un proceso de infracción, elevó a la Justicia Europea el caso de varias poblaciones británicas, entre ellas el Peñón.

Según la legislación de la UE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, las aglomeraciones de más de 10.000 habitantes tenían que disponer de sistemas de recogida y tratamiento de sus aguas residuales en 1998. Los Estados miembros tienen que garantizar que el agua que entre en los sistemas de recogida se someta a un tratamiento que se ajuste a las normas de calidad más rigurosas (el llamado tratamiento terciario) para eliminar los nutrientes antes de su vertido en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

La Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas dispone que los Estados miembros deben garantizar que las aglomeraciones (ciudades, urbanizaciones, etcétera) recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas. Las aguas residuales no tratadas pueden quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos y representar, por lo tanto, un riesgo para la salud pública. También contienen nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que pueden dañar el agua dulce y el medio marino al facilitar el crecimiento excesivo de las algas, las cuales impiden el desarrollo de otros seres vivos, en un proceso denominado eutrofización.

La Directiva 91/271 requiere, en definitiva, un tratamiento eficaz en todas las aglomeraciones importantes, y un tratamiento adicional para aquellos vertidos realizados en zonas sensibles. Gibraltar la incumple, según reconoció el Reino Unido durante el proceso judicial que ayer culminó. La Comisión Europea acusó a Gibraltar de verter sus aguas sucias en "aguas dulces y estuarios" y fueron los representantes británicos los que lo negaron para reconocer que lo hace directamente en el mar, concretamente en la zona de Punta Europa, en una zona en la que confluyen dos Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) integrados en la Red Natura 2000.

La sala novena del Tribunal Superior de Justicia de la UE declara "que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no ha cumplido las obligaciones que le incumben al no aplicar un tratamiento secundario para las aguas residuales urbanas de la aglomeración de Ballycastle y al no someter a ningún tratamiento a las aguas residuales urbanas de la aglomeración de Gibraltar en virtud del artículo 4 y de la sección B del anexo I de la Directiva 91/271", reza el documento, de 20 páginas, en el que se analizan diversos vertidos surgidos de distintas denuncias.

La Comisión Europea subraya que el Reino Unido, a raíz de un dictamen motivado, afirmó en octubre de 2014 que la planta de Gibraltar estaría finalizada afinales de 2016. Luego aplazó esta fecha un año y ahora afirma que en 2018.

"El Reino Unido hace hincapié en que las cuestiones atribuidas a las características geográficas distintivas de Gibraltar, a una densidad de población excepcionalmente alta que exige trabajos de recuperación de tierras del mar y el uso poco frecuente de agua de mar con fines sanitarios", dificultan las tareas.

El Ejecutivo de Fabián Picardo alegó ayer que "la falta de tratamiento de aguas residuales es un problema que viene de lejos" y que "no se tomaron medidas contundentes para resolverlo hasta que el actual Gobierno llegó al poder". "Se estableció un concurso público y se seleccionó a un contratista. A esto le siguió una gran carga de trabajo para asegurarse de que la tecnología empleada era la apropiada. El hecho de que el tratamiento de las aguas residuales de Gibraltar se lleve a cabo con agua salada y, que en periodos de lluvias aquellas se diluyan en gran medida, implica que el sistema se empleó en una serie de condiciones no habituales, y llevó mucho tiempo resolver este problema", continúa. "La decisión sobre el modelo final de planta de tratamiento se encuentra en una fase avanzada, y el Gobierno hará pronto una declaración al respecto", explica, antes de hacer autocrítica: "Gibraltar necesita tratar sus aguas residuales no sólo porque así lo exige la legislación europea, sino porque un país que quiera tener su lugar en la comunidad mundial y ser tratado con respeto en el panorama internacional no puede, en el siglo XXI, arrojar aguas residuales sin tratar al medio marino".

En octubre de 2015, el Gobierno de Gibraltar anunció que, de acuerdo a su programa electoral, había firmado un contrato para la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales. Para ello seleccionó a una empresa conjunta formada por Northumbrian Services Limited y Modern Water Services Limited (MWSL) que se encargaría del diseño y la construcción del proyecto, a través de un contrato con un valor actual de aproximadamente 22 millones de libras (más de 28 millones de euros). Estaba previsto que la planta se ubicara en Brewery Crusher, en Europa Point, con un diseño compacto y bajas necesidades energéticas.