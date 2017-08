La Junta tramita un expediente sancionador del caso que conocía desde primavera

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Cádiz dijo ayer que la administración autonómica se encuentra tramitando el procedimiento oportuno para abrir un expediente sancionador a la empresa responsable del más de un millón y medio de vertidos ilegales que han viajado desde Gibraltar a Medina Sidonia y que ha supuesto una intervención de la Interpol con tres detenidos.

Según informó ayer la Junta a Europa Press, la administración autonómica tenía conocimiento desde primavera de que dicha empresa había trasladado residuos a un vertedero de la provincia sin la autorización administrativa pertinente, por lo que había iniciado el trámite de dicho procedimiento. Además, indicó que, desde que se pusiera en conocimiento de la empresa el inicio de los trámites del expediente sancionador, el transporte de residuos no ha vuelto a producirse.

Por otro lado, la Junta destacó que no se trata de un delito ambiental en sí, sino de una infracción administrativa. Asimismo indicó que no se trata de residuos peligrosos, no admisibles en vertederos, sino residuos del tipo de enseres domésticos.

Entre los investigados por la Guardia Civil figura la empresa que, según el instituto armado, ha realizado actuaciones fraudulentas reiteradas durante al menos seis años en la gestión de residuos, y se ha detenido a tres personas como supuestas autoras de varios delitos de traslado transfronterizo ilícito de residuos. Se trata de una operación internacional coordinada por la Interpol y en la que han participado 43 países. En la operación Tyson se ha actuado sobre las actividades ilegales vinculadas a los traslados transfrontrerizos de residuos, vertidos ilegales, actividades ilícitas de vertederos, operaciones irregulares de reciclaje y el mercado ilegal de sustancias que afectan a la capa de ozono.